Açığa alınan savcı Davut Yılmaz gözaltında! Casusluk ve kadın avukata silahlı saldırı ile suçlanmıştı





Peker, daha önce bir tartışmaları sırasında Yılmaz'ın kendisine "Sen neyine güveniyorsun bu kadar, benim gücümü biliyorsun, seni ortadan kaldırırım. Türkiye Cumhuriyeti'nde bana kimse böyle konuşamaz" diyerek, tehdit ettiğini ileri sürüyor.