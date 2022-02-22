Açığa alınan savcı Davut Yılmaz gözaltında! Casusluk ve kadın avukata silahlı saldırı ile suçlanmıştı

İstanbul Anadolu Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Davut Yılmaz, hakkındaki vahim iddialar karşısında HSK 2. Dairesi tarafından 8 Şubat'ta açığa alınmıştı. SABAH'ın duyurduğu olay, yargı camiasında şok etkisi yaptı.
Avukat Nur Peker, İstanbul Beşiktaş'ta 20 Ocak'ta güvenlikli bir sitedeki evine girerken silahlı saldırıya uğramıştı. Polislerin aldığı ilk ifadesinde "Şüphelendiğim birkaç kişi var ancak sağlık durumum nedeniyle kafamı toplayamıyorum" diyen Peker, tedavisinin ardından emniyete ve savcılığa giderek detaylı ifadede vermişti.
"SENİ ORTADAN KALDIRIRIM"
Savcı arkadaşı Davut Yılmaz tarafından maddi ve manevi olarak kullanılmaya çalışıldığını belirten Peker, kendisine yapılan silahlı saldırıyı Yılmaz'ın azmettirdiği yönündeki düşüncesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına da iletmişti.
Peker, daha önce bir tartışmaları sırasında Yılmaz'ın kendisine "Sen neyine güveniyorsun bu kadar, benim gücümü biliyorsun, seni ortadan kaldırırım. Türkiye Cumhuriyeti'nde bana kimse böyle konuşamaz" diyerek, tehdit ettiğini ileri sürüyor.
KORONAVİRÜS OLDUĞU İÇİN ALINAMAMIŞTI
Öte yandan, savcı Davut Yılmaz'ın, İran istihbaratı ile bağlantılı casusluk şebekesi ile de ilişkisi tespit edilmişti. Türkiye'deki İranlı muhalifleri kaçırmaya çalışan 2 İranlı, 12 Türk; Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet güçlerinin operasyonuyla yakalanmıştı. 14 şüpheli, 9 Şubat'ta çıkarıldıkları hakimlikte "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçundan tutuklandı. Şebeke ile irtibatı tespit edilen Davut Yılmaz hakkında ise savcı olması nedeniyle gözaltı işlemi yapılmamıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu iddialarla ilgili inceleme yaparken, operasyon sırasında koronavirüs olduğu öğrenilen savcı Yılmaz hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmuştu.
TEŞHİS VE İFADELER
SABAH'ın edindiği son dakika gelişmesine göre; 8 Şubat'tan beri açıkta olan savcı Davut Yılmaz, gözaltına alındı.
Yılmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Siyasi ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında teşhis ve ifadeler olduğu öğrenildi. Savcı Yılmaz, elde edilen deliller doğrultusunda gözaltına alındı.Avukat Nur Peker, silahlı saldırının arkasında savcı Davut Yılmaz'ın olduğunu iddia etmişti! O savcı hakkında flaş gelişme