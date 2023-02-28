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Giriş Tarihi: 1.3.2023

Ölüme kaçış

ERDOĞAN YAPIK ERDOĞAN YAPIK
Ölüme kaçış
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2017 ve 2018'de yaşanan iki depremin ardından ilçeden Adıyaman merkeze taşınan yüzlerce vatandaş 6 Şubat'taki depremde hayatını kaybetti. 2 Mart 2017'de 5.5, 24 Nisan 2018'de 5.1 büyüklüğünde iki depremde ilçedeki 1345'i ağır hasarlı olmak üzere 2 bin 48 adet yapı hasar gördü, kamu binaları kullanılmaz hale geldi. Depremlerin ardından ilçe merkezi ve köylerinden binlerce vatandaş Adıyaman merkeze taşındı. Ancak bu vatandaşların pek çoğu 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketine yakalandı. Geçmişte deprem acısı yaşayan Samsatlıların son depremdeki can kaybının 1000'e yaklaştığı öğrenildi.

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Ölüme kaçış
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