DAK komutanı Sabah’a konuştu: Kurtarılanların çoğu cenin pozisyonundaydı

Asrın felaketinin ardından dakikalar içinde alarm durumuna geçen ve bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İnsani Yardım Tugayı olan Doğal Afetler Arama-Kurtarma (DAK) Taburu, günlerce zorlu şartlarda 1363 kişilik ekibi ve ekipmanlarıyla zamana karşı yarıştı. Depremin ardından dakikalar içinde alarm durumuna geçen DAK, 326 kişinin hayata tutunmasında pay sahibi oldu. DAK Taburu komutanlarından Yüzbaşı Abdullah Oral, cenin pozisyonunun hayat kurtarıcı olduğuna tanıklık ettiğini söyledi.Yüzbaşı Oral, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın birçoğu da çıkış istikametinde ve merdiven boşluklarındaydı. Kurtarma yaptığımız birçok vatandaşımızın da genellikle mevcut odalarında, koltuk, baza ve yatak gibi sert cisimlerin yanına cenin pozisyonu aldığını ve kapanma yaptığını tespit ettik" dedi.