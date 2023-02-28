Haberler Yaşam Haberleri DAK komutanı Sabah’a konuştu: Kurtarılanların çoğu cenin pozisyonundaydı
Giriş Tarihi: 1.3.2023

DAK komutanı Sabah’a konuştu: Kurtarılanların çoğu cenin pozisyonundaydı

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
DAK komutanı Sabah’a konuştu: Kurtarılanların çoğu cenin pozisyonundaydı
Asrın felaketinin ardından dakikalar içinde alarm durumuna geçen ve bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İnsani Yardım Tugayı olan Doğal Afetler Arama-Kurtarma (DAK) Taburu, günlerce zorlu şartlarda 1363 kişilik ekibi ve ekipmanlarıyla zamana karşı yarıştı. Depremin ardından dakikalar içinde alarm durumuna geçen DAK, 326 kişinin hayata tutunmasında pay sahibi oldu. DAK Taburu komutanlarından Yüzbaşı Abdullah Oral, cenin pozisyonunun hayat kurtarıcı olduğuna tanıklık ettiğini söyledi.



Yüzbaşı Oral, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın birçoğu da çıkış istikametinde ve merdiven boşluklarındaydı. Kurtarma yaptığımız birçok vatandaşımızın da genellikle mevcut odalarında, koltuk, baza ve yatak gibi sert cisimlerin yanına cenin pozisyonu aldığını ve kapanma yaptığını tespit ettik" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul'da deprem paniği: O ile göç başladı...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kayseri’de deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi - 28 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Başkan Erdoğan'dan muhalefete 'kentsel dönüşüm' tepkisi: Kaprislerle kaybedecek vaktimiz yok!
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nden İYİ Partili Turhan Çömez'in iftiralarına yanıt: İzah edilebilir tarafı yok
Proje yok tweet çok! Tevfik Göksu tek tek açıkladı: İşte İmamoğlu'nun kentsel dönüşüm karnesi
SON DAKİKA | AFAD Başkanı açıkladı: Depremlerde can kaybı yükseldi
Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'da riskli binalar belirlenen alanlara taşınacak
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
Başkan Erdoğan Afşin'de duyurdu! Taşınma desteği ödemeleri bugün başlıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
DAK komutanı Sabah’a konuştu: Kurtarılanların çoğu cenin pozisyonundaydı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA