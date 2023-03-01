DAK komutanı Sabah’a konuştu: "Kurtarılanların çoğu cenin pozisyonundaydı" | Video
Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dakikalar içinde alarm durumuna geçen DAK, bölgede toplam 326 kişinin hayata tutunmasında pay sahibi oldu. Doğal Afetler Arama-Kurtarma (DAK) Taburu komutanlarından Yüzbaşı Abdullah Oral, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin birçoğu çıkış istikametinde ve merdiven boşluklarındaydı. Kurtarma yaptıklarımız ise koltuk ve baza gibi sert cisimlerin yanına cenin pozisyonu almıştı" dedi.
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