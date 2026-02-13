Osmaniye’de feci kaza: Temizlik yapan işçilere otomobil çarptı! 1 ölü, 3 yaralı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilin çarptığı işçiler yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Gökçek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 işçi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.