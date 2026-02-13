Osmaniye’de feci kaza: Temizlik yapan işçilere otomobil çarptı! 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Düziçi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, gece yaşanan kazalar ve yağışın ardından sabah saatlerinde yolda temizlik çalışması yapan karayolu ekiplerinin bulunduğu alana, Halil B. idaresindeki dubaları devirerek girdi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Otomobilin çarptığı işçiler yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Gökçek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 işçi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.