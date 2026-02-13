Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye’de feci kaza: Temizlik yapan işçilere otomobil çarptı! 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 13.02.2026 11:15

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde sabah saatlerinde otoyolda temizlik çalışması yapan karayolu işçilerine otomobil çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Düziçi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, gece yaşanan kazalar ve yağışın ardından sabah saatlerinde yolda temizlik çalışması yapan karayolu ekiplerinin bulunduğu alana, Halil B. idaresindeki dubaları devirerek girdi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilin çarptığı işçiler yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Gökçek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 işçi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

