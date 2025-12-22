ÖTV’siz sıfır araç dönemi başlıyor: 25 yaş üzeri araçlar hurdaya ayrılacak

YERLİ VE YÜZDE 40 ÜZERİ YERLİLİK ŞARTI

ÖTV muafiyeti yalnızca Türkiye'de üretilen ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip otomobilleri kapsayacak. Böylece hem yerli otomotiv üretimi teşvik edilecek hem de sektör genelinde canlılık sağlanacak.