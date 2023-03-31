Para vermeyen ailesini katletti: 6 ölü

Elazığ'da öğretmen olduğu öğrenilen Hüseyin Fırat (33), iddiaya göre para meselesi yüzünden tartıştığı anne, babası ve 3 kardeşini pompalı tüfekle öldürüp, intihar etti. Olay merkeze bağlı Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Fırat ailesinin İstanbul'da yaşayan kızları, ailesine ulaşamayınca doğalgazdan zehirlenmiş olabileceklerini düşünerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine itfaiye ekipleriyle birlikte olay yerine giden polis, 6 kişiyi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. İddiaya göre öğretmenlik yaptığı öğrenilen Hüseyin Fırat, ailesinden para istedi.Bu isteğine karşılık bulamayınca pompalı tüfekle dehşet saçtı. Hüseyin Fırat, babası Cumali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut Fırat'a ateş ettikten sonra silahı başına dayayarak intihar etti. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede 6 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. 6 kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.