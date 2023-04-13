Peluş Kumaş Nedir, Özellikleri ve Çeşitleri Nelerdir? Peluş Kumaş Nasıldır, Fiyatları Ne Kadar?

Peluş üretimi peluş örgüsünü meydana getirmek için, peluş hava tutma ve oluşturma, düşürme görevini yerine getirebilen platinlerin bulunduğu özel olarak tasarlanan RL yuvarlak örme makinelerinde tek yüz işlenerek yapılmaktadır. Peluş kumaşla temas halinde yumuşaklık ve rahatlık sağlar. Ayrıca peluş kumaşlar görsel açıdan estetiktirler. Kumaşın yüzeyinde yoğun bir şekilde işlenmiş tüyler olsa da bu tip kumaşların yapısı belli bir boşluğa sahip olduğundan kumaş hava geçirgenliğine sahiptir. Özellikle peluş bir giysi rahatlığı ile tahrişe neden olmaz. Böylelikle "peluş kumaş nasıldır?" sorusunun yanıtını verdik. Peki, peluş kumaş nedir, peluş kumaş özellikleri ve fiyatları nelerdir? İşte bu gibi tüm sorularınızın yanıtları ile sizlerleyiz…

PELUŞ KUMAŞ NEDİR?

Peluş kumaşlar genellikle polyester, akrilik ve poliproplen gibi sentetik elyaflara ek olarak pamuk ve yün gibi doğal elyaflarla da hazırlanabilirler. Uzun ve kısa tüyleri bulunan kumaşlar peluş kumaş olarak adlandırılır. Yaz ayı için kullanıma uygun olmayan peluş kumaşın %100 pes özelliği bulunur. kışlık şal, pijama, kabanlarda sık karşımıza çıkan peluş kumaş, aynı zamanda tüylü eşyaların sık kullanıldığı maksimalist bir ev dekorunu tamamlamaya yardımcı olabilir.

PELUŞ KUMAŞ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Çoğu zaman modakrilik ve akrilik gibi elyaflarla hayvan postunun taklit edilidiği örme kumaşlar olan peluş kumaşlar havlu, çorap, günlük giyimde de kullanılmaktadır. Zeminlerde peluş yapımı halılar tıpkı giyimde olduğu gibi yumuşaklık ve rahatlık etkisi yaratır. Peluş kumaşın özellikleri nelerdir sorusunun yanıtını ise aşağıdaki gibi verebiliriz:

Yumuşak dokunuşa sahiptir.

Hava geçirgenliği ile cildin nefes almasına engel olmaz.

Tulum v.b giysilerle özellikle küçük çocukları sıcak tutmaya yardımcı olur.

Peluş kumaştan elde edilen, eldiven, şapka ve şallar kış aylarında mükemmel bir şekilde korur.

Ev tekstilinde zemin, kırlentler ve çeşitli aksesuarlarda kullanıldığında şık ve etkili bir görünüm kazandırır.

Yumuşak hissi ile hassas ciltler için idealdir.

PELUŞ KUMAŞ FİYATLARI NEDİR?

Peluş kumaşın fiyatını belirlemek için ürünün türü, çeşidi gibi özellikler dikkate alınmaktadır. Ayrıca metre başına fiyatları değişiklik gösterir. Toptan ya da tekli ürün alımı fiyat faktörünü etkiler. Kullanılan peluşun miktarı da fiyat konusunda etkilidir. Polyesterden üretilen 150 cm peluş kumaşlara 70 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkündür. Ancak hem daha fazla peluş kumaşa ihtiyacınız bulunuyor hem de daha kaliteli peluş kumaş için daha yüksek fiyatları gözden çıkarmanız gerekebilir.

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