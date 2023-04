Krep Kumaş Nedir? Krep Kumaş Özellikleri Nasıl Olur, Fiyatları Nedir?

Krep kumaş moda sektöründe sık kullanılan bir kumaş türüdür. Çoğu zaman ipek, yün ve viskosdan üretilse de polyester, yün ve daha fazla karışımı içeren çeşitleri bulunur. Doğal kumaşlar hava geçirgenliği bakımından daha üstün olduklarından %100 yün krep ya da %100 ipek krep etiketli ürünleri alabilirsiniz. Peki, krep kumaş tam olarak nedir, özellikleri nelerdir? Krep kumaş nasıldır, fiyatı nedir? İşte bu gibi sorularınızın yanıtları…

KREP KUMAŞ NEDİR?

Günümüzde krep kumaş genellikle moda ve diğer dekoratif tasarımlarında kullanılmaktadır. Birçok kumaş türüne nazaran akışkan, havadar, kullanışlı, benzersiz ve hafif dokuya sahiptir. Narin yapısı nedeniyle krep kumaş çoğu zaman gece kıyafeti, eşarp gibi hafif giyim çeşitlerinde kullanılır. Bu kumaş türü içeriğindeki doğal malzemeler arttıkça hava geçirgenliğini daha yüksek boyutlara taşır ve dolayısıyla yaz aylarında kullanılabilecek en güzel kumaş türüdür.

KREP KUMAŞ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Salaş, dökümlü özelliği ile tesettür giyiminde sık tercih edilen krep kumaşın bir diğer özelliği de esnek oluşudur. Bu etkisiyle büyük bedenlere çeşitli kıyafet imkanı da sağlar. Krep kumaşın diğer özelliklerini ise şu şekilde sıralayabiliriz;

Tüm vücut tipi için idealdir ve vücudu sarmaz.

Polyester, pamuk, yün gibi kumaşların karışımından elde edilir.

Terletmez, hafif yapıları ile kullanımı oldukça rahattır.

Salaş ve dökümlüdür.

Kolay buruşmaz ve çoğu zaman ütü istemez.

Şık ve gösterişli olması ile de estetik bir görünüm sağlarlar.

KREP KUMAŞ NASILDIR?

"Krep kumaş nasıldır?" sorusunun yanıtını vermek için, içerisinde hangi ürünlerin yer aldığını bilmek gerekir. Ancak uygun fiyatlı, kırışmayan ve şık krep kumaş istiyorsanız polyesterden üretilen mira krep kumaş ya da Hürrem krep kumaşlarını tercih edebilirsiniz. vücuda yapışmayan, terletmez, şık ve zarif bir kumaş istiyorsanız %100 ipek krep kumaşlar sizin için en ideal seçenekler arasında yer alabilir. bunların yanı sıra yaz aylarında nemi emen krep kumaş tercihiniz ise, pamuklu krep kumaş işinizi görecektir. Bu kumaşın kalitesini belirleyen en önemli nokta üretime dahil edilen ürünlerdir.

ÖRME KREP KUMAŞ NASIL OLUR?

Örme krep kumaşlar genellikle pamukla birlikte uyarlanan kumaşlardır. Örme krep kumaşların görünümleri yüksek bükümlü halinde olurlar. Krep görünümü vermek için bez ayağı örgü işlemi uygulanır. Ters yönde bükümler verilerek çözgü ve atkı iplikler çektirilerek kullanılır. Bu işlemi yaparken iplikler kıvrılır ve yüzeye düzensiz bir görünüm kazandırılır.

KREP KUMAŞ FİYATI NEDİR?

Salaşlığı, rahatlığı ve tiril tiril kumaşıyla dikkat çeken krep kumaş her vücut tipine yakışarak görsel anlamda da iyi hissettirir. Krep kumaşı ile elbiseler, pantolon, abiye, ceket, etek gibi her çeşit her model kıyafet dikimi yapılmaktadır. Ancak krep kumaşların fiyatları söz konusu olduğunda yine kumaşın tipine göre farklılık gösterdiğini söylemek mümkündür. Öte yandan krep kumaşların metre fiyatı 100 - 125 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmaktadır.

