Pendik’te yangın paniği

Yangın, Kavakpınar Mahallesi Asa Sokak içerisindeki 5 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede saat 13.00 sıralarında çıktı. Dairenin mutfağında çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Olay sırasında dairede bulunan kişilerin evde olmadığı belirtilirken, bir üst katta gece görevinden geldiği için uyuyan sağlık görevlisi ise olay yerindeki itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık görevlisi itfaiye merdiveni ile balkondan alınarak aşağı indirildi ve sağlık görevlilerine teslim edildi.



Apartmanda yaşayan Kemal Çiftçi, "Kiracı mutfakta yemeği unutup gitmiş herhalde. Biz sadece yangını gördük, daha sonra itfaiyeyi çağırdık. İçeride sadece amcamın kızı vardı. O da sağlıkçı, gece çalışmıştı. Evde uyuyordu" dedi.



Yangın sırasında dairede maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.