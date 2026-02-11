Polis memuru ve eşine sokak ortasında dayak

6 Şubat'ta İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Taner Y., istirahatli olduğu gün eşi Efsun Y. ile birlikte sokakta yürüdüğü sırada bir otomobil Efsun Y.'ye çarptı. Polis memuru, araçta bulunan kişilere tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilde bulunan şahıslar olay yerine arkadaşlarını çağırdı. Kısa sürede kalabalıklaşan grup polis memuru Taner Y. ile eşi Efsun Y.'yi darbedip olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, Taner Y. ile eşini ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Taner Y.'nin ifadesinde, saldırganların eşine ait cep telefonunu gasp ettiğini söylediği öğrenildi. Polis memurunun darbedildiği, eşinin ise tokat atılarak yere düşürüldüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya karıştığı belirlenen 13 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı. Bu kişiler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Olaya karışan 10 kişiyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.