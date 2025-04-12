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Giriş Tarihi: 13.4.2025

Portakal bahçesinde cinayet

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Portakal bahçesinde cinayet
Adana'da Mehmet Kutlu (24), portakal bahçesinde tartıştığı Ramazan A. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Kutlu ve Ramazan A., iddiaya göre portakal bahçesinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan A., yanında taşıdığı tabancayı çıkararak Mehmet Kutlu'ya ateş açtı. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Kutlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Kutlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan zanlı, polis tarafından her yerde aranıyor.
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Portakal bahçesinde cinayet
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