Radar Cezası Ne Kadar, Ne Zaman Gelir? Radar Cezası Ödeme 2021

Günümüz teknoloji çağıyla beraberinde hemen hemen her bilgiye, ulaşıma ve daha birçok konuya kolay bir şekilde ulaşabilmekteyiz. Günümüzde hemen hemen her alamda karşılaşmış olduğumuz radar sistemleri sivil hayatımızda özellikle de ulaşım konusunda bize çok yardımcı olmaktadır. Gemiler ve uçaklarda bulunan radar sistemleri ile ulaşım konusunda büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Radarlar konusunda vatandaşlar kendilerine yazılan cezaları bilmek istiyorlar. Radar cezası e-devlete ne zaman düşer, nereye ödenir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. En düşük radar cezası ne kadar? İşte detaylar.

RADAR CEZASI SORGULAMA

Hayatımızı kolaylaştıran teknolojik aletlerinden biriside radar sistemidir. Radyo dalgalarının yansıması yardımı ile uzaktaki nesneleri ve bu nesnelerin hız, kerteriz ve mesafesini tespit eden cihaza radar adı verilmektedir. Daha çok trafikte karşılaşmış olduğumuz radarlar kırmızı ışık ihlali, aşırı hız ihlali gibi durumlarda plakadan aracı tescil ederek, araç sahibine çeşitli trafik kanunlarına uyulmadığı için ceza yazmayı sağlayan teknolojik bir cihazdır. Vatandaşlar radara yakalanan araçlara ceza yazıldığını nasıl öğrenebileceklerini yolunu araştırmaktadırlar. Radar cezasını sorgulamak için internet sitesinden kolay bir şekilde sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz. Emniyet Genel Müdürlüğü sitesinden, e-devletten ve PTT'den sorgulama işlemlerinizi kola bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

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E-devlet radar cezası sorgulama;

Plakadan radar cezası sorgulama işlemi için; Öncelikle en yakın PTT şubesinden e-devlet şifresi edinmeniz gerekmektedir. Daha sonra e-devlet sistemine giriş işlemini yapınız. Ardından bu linkten https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-arac-plakasina-yazilan-ceza-sorgulama "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Gerçek Kişi) " sayfasından araç plakasına yazılmış olan cezaları görebilirsiniz.

EGM radar cezası sorgulama;

Emniyet genel Müdürlüğü sitesinden araç plakasına yazılmış olan radar cezasını sorgulayabilirsiniz. Bu adresten çıkan ekranda araç plakasına yazılan ceza sorgulama https://onlineislemler.egm.gov.tr/Sayfalar/TrafikCezaSorgulama.aspx işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

PTT'den radar cezası sorgulama;

PTT internet sitesinden radara yakalanmış olana aracınıza yazılan cezayı sorgulayabilir ve ödeyebilirsiniz. https://www.epttavm.com/sayfa/trafik-cezasi-odeme.html bu adresten gerekli bilgilerinizi doğru bir şekilde girerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

RADAR CEZASI ÖDEME

Radar cezası ödemesi işlemi için cezanın sürücüye tebliğ edilmiş olması gereklidir. Daha sonra ceza tebliğ edildikten sonra, anlaşmalı bankalar aracılığı ile verilen trafik cezasını ödeyebilirsiniz. Ayrıca; Gelir İdaresi Başkanlığı, EGM ve PTT internet sitesinden ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

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RADAR CEZASI NE ZAMAN GELİR?

Hız kullanımını aşan veya kırmızı ışık ihlaline uymayan araç sürücülerine ceza yazılmaktadır. Ceza yazılan sürücüler bu durumda ödeyebilecekleri miktar radar cezası 288 TL olarak belirlenmiştir. Bu ceza sürücülere kesildikten hemen sonra 15 gün içinde ödeme yapılmaktadır. Ayrıca ceza oranına %25 oranında indirim uygulanılacağı bildirilmiştir.

RADAR CEZASI İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Trafik kanunlarına uymayan kişiler, trafik ihlali yaptıkları zaman radardan plakası tespit edilir. Bu tespit edilen sürücüye ceza yazılır. Sürücü eğer ki akmış olduğu cezaya itiraz etmek isterse, bunu belirli bir süre içerisinde yapması gerekmektedir. Yazılan ceza sürücüye ulaştığı günden itibaren 15 gün içinde cezaya itiraz etmeniz lazım. Cezaya itiraz etmek için de Sulh Ceza Mahkemesine başvurmanız gerekmektedir. Daha sonra tarafınıza ulaşan tutanakta nereye başvurabileceğiniz gözükmektedir. Ardından radar cezasına itiraz etmek için bir tane dilekçe hazırlamanız gerekmektedir. Daha sonra bu dilekçede tarafınızdan istenilen tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde bir doldurmanız gerekiyor.

Hazırlayacağınız evrakları da şu şekilde ifade edebiliriz:

•Trafik karar tutanağının fotokopisi

•Kendinize ait olan kimliğinizin fotokopisi

•Ruhsatınızın fotokopisi

•Karar tutanak tebligat evrakının fotokopisini yanınızda getirmeniz gerekmektedir. Ayrıca muhakkak asıllarını da başvuru sırasında yanınızda getirmeniz gerekmektedir.

RADAR CEZASI E-DEVLETE NE ZAMAN DÜŞER?

Radar tarafından plakanıza yazılan trafik cezaları sisteme 3 gün içerisinde e-devlet sistemine yansıtılmaktadır. Ayrıca adınıza kayıtlı olan aracın trafik cezası sorgulaması işlemlerini de e-devlet üzerinden kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

EN DÜŞÜK RADAR CEZASI NE KADAR?

Trafik ihlali yapan sürücüye bunun sonucunda plakasına radar tarafından tespit edilerek cezai işlem uygulanır. Radar cezası fiyatı şu şekildedir;

•Trafikte araç kullanırken hız sınırının yüzde ve %30 arası oranlarında açıldığı zaman Sürücülere ceza puanı 10 olarak eklenmektedir. Araç sürücüleri bunun doğrultusunda ödeyecekleri radar cezası 2020 yılı 288 TL olarak belirlenmiştir. Eğer ki bu uygulanan cezanın araç kullanan sürücülere kesildikten 15 gün içinde ödeme yaptıkları takdirde ise ceza oranına %25 oranında indirim uygulanır.

•Hız sınırında %30 ile %50 arasında aşan araç sahipleri için yazılacak olan ceza puanı 15 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla bu oranda hız sınırı aşımı yapıldığı takdirde araç sürücülerinin ödeyecek ücreti 598 TL olarak belirlenmiştir. Eğer ki aynı şekilde hız cezasının kesildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödeme işlemi gerçekleşirse cezaya %25 oranında indirim yapılır.

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•Son olarak da eğer ki hız Sınırının %50 oranından yüksek olduğu zaman ise sürücülere yazılan ceza puanı 15 puan olarak bilinmektedir. Bunun doğrultusunda yukarıda belirtilenler gibi aynı şekilde ödenecek radar cezası 1228 TL olarak hesaplanmıştır. Bu verilen cezanın kesildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde eğer ki ödeme yapılır ise cezaya %25 oranında indirim oranı uygulanır

RADAR CEZASI NEREYE ÖDENİR?

Radara yakalanan aracınızın plakasına yazılan ceza ödemesini banka şubeleri, PTT şubeleri, vergi dairesi ya da internet aracılığıyla ödeyebilirsiniz. Ayrıca trafik cezanızı zamanında ödemeniz önemlidir.

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