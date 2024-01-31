Giriş Tarihi: 31.01.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
14:05
Emniyet Kemeri Cezası 2024 - Yeni Emniyet Kemeri Takmama Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?
Ulaşım araçlarında yolcuların güvenliğini sağlamak amacı ile otomotiv üretici firmalar tarafından hazırlanan ve can güvenliği sağlayan düzeneğe emniyet kemeri adı verilir. Yasal zorunluluğu ve cezai yaptırımı bulunan emniyet kemeri takmanın büyük önemi bulunur. Buna rağmen günümüzde sürücülerin pek çoğu emniyet kemerini takmamakta ısrar ediyor. Emniyet kemeri cezası 2024 yılında güncellendi ve bu nedenle yeni emniyet kemeri takmama cezası ne kadar ve kaç puan gibi soruların yanıtları önem taşır hale geldi.