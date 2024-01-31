Emniyet Kemeri Cezası 2024 - Yeni Emniyet Kemeri Takmama Cezası Ne Kadar, Kaç Puan?

Emniyet kemeri kullanmak, trafik kazalarında hayat kurtarıcı olur. Emniyet kemeri kullanmayan kişiler ise ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalabilir. Herhangi bir kaza ya da yaralanma durumu olmasa dahi, trafik kurallarına göre emniyet kemeri takmak bir zorunluluk bilinir. Takılmaması durumunda ise bir ceza bedeli ödenir. Yeni emniyet kemeri takmama cezası ne kadar, kaç puan, emniyet kemeri cezası 2024 yılı içerisinde ne oldu gibi soruların yanıtı da bu noktada ilgi çeker.