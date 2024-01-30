Giriş Tarihi: 30.01.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
13:01
Trafik Cezaları 2024 - Güncel ve Yeni Trafik Cezaları Listesi Belli Oldu
Trafik cezaları caydırıcı olmaları nedeniyle pek çok hatayı önlemede ve hatadan kaçınmada etkili birer araçlardır. Bu nedenle trafik cezalarının da dönemin şartlarına göre azalması ya da yükselmesi normal bir durumdur. Trafik cezaları 2024'te yeniden oran değerlendirmesi sonucunda bir miktar yükseliş gösterdi. Bu sene de ilgili makamların ilettiğine göre güncel ve yeni trafik cezaları listesi belli oldu.