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Haberler Fotohaber Trafik Cezaları 2024 - Güncel ve Yeni Trafik Cezaları Listesi Belli Oldu
Giriş Tarihi: 30.01.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 13:01

Trafik Cezaları 2024 - Güncel ve Yeni Trafik Cezaları Listesi Belli Oldu

Trafik cezaları caydırıcı olmaları nedeniyle pek çok hatayı önlemede ve hatadan kaçınmada etkili birer araçlardır. Bu nedenle trafik cezalarının da dönemin şartlarına göre azalması ya da yükselmesi normal bir durumdur. Trafik cezaları 2024'te yeniden oran değerlendirmesi sonucunda bir miktar yükseliş gösterdi. Bu sene de ilgili makamların ilettiğine göre güncel ve yeni trafik cezaları listesi belli oldu.

Trafik Cezaları 2024 - Güncel ve Yeni Trafik Cezaları Listesi Belli Oldu

Trafik cezaları 2024 yılında çok çeşitli değişikliklere uğradı. Trafiğe çıkan araç sürücülerinin de bildiği gibi pek çok farklı kusurlu davranışın resmi olarak bir cezai karşılığı vardır. Kırmızı ışıkta geçmekten ehliyetsiz otomobil kullanmaya kadar pek çok farklı ceza türü vardır ve bunların ücretleri birbiri hataya göre değişkenlik gösterir. Yeni yılda güncel ve yeni trafik cezaları listesi belli oldu.

Trafik Cezaları 2024 - Güncel ve Yeni Trafik Cezaları Listesi Belli Oldu

Trafik Cezaları 2024

2024 yılında trafik cezaları yeniden fiyat oranlamasına göre değişkenlik gösterdi ve geçmiş yıl olan 2023'e göre bir miktar arttı. 2024 yılında da trafik cezası erken ödendiğinde bir miktar indirim uygulanmakta. Trafik cezası kişiye tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde peşin ödeme yapılırsa hatalı sürücüler %25 indirimden faydalanabilirler.

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Trafik Cezaları 2024 - Güncel ve Yeni Trafik Cezaları Listesi Belli Oldu

Örnek vermek gerekirse 2024 senesinde emniyet kemeri takmama cezası 691 TL olarak belirlenmiştir. 691 liranın %25'i 172 lira olacaktır. Bu durumda ödenmesi gereken tutar 691-172 = 519 TL olarak değişecektir.

Trafik Cezaları 2024 - Güncel ve Yeni Trafik Cezaları Listesi Belli Oldu

Güncel ve Yeni Trafik Cezaları Listesi

2024 senesinde güncel ve yeni trafik cezaları listesi aşağıda listelendiği şekildedir.

Trafik Cezaları 2024 - Güncel ve Yeni Trafik Cezaları Listesi Belli Oldu
  • Kırmızı ışıkta geçmek – 1.507 TL
  • Araç kullanırken telefonla konuşmak – 1.507 TL
  • Muayenesiz araç ile trafiğe çıkmak – 1.507 TL
  • Alkollü araç kullanmak (ikinci ceza) – 8.075 TL
  • Alkollü araç kullanmak (üçüncü ceza) – 12.978 TL
  • Alkol ya da uyuşturucu maddenin kandaki miktarını tespit etmek için yapılmak istenen testi kabul etmemek – 18.453 TL
  • Hız sınırını %10-30 arasında aşmak – 1.507 TL
  • Hız sınırını %30-%50'ye kadar aşmak – 3.136 TL
  • Hız sınırını %50 oranından daha fazla aşmak – 6.440 TL
  • Yayalara geçiş hakkı vermemek – 3.136 TL
  • Takip mesafesine uymamak – 691 TL
  • Uyuşturucu madde etkisinde olup araç kullanmak – 33.240 TL
  • Sahte plaka kullanmak – 32.171 TL
  • Trafik sigortası olmamasına rağmen trafiğe çıkmak – 691 TL
  • Plaka olmadan araç kullanmak – 8.167 TL
  • Drift yapmak – 32.234 TL
  • Yetkisi olmadığı halde çakar ya da siren kullanmak – 6.440 TL
  • Engelli vatandaşlar için ayrılan yere park etmek – 1.383 TL
  • Emniyet kemeri takmamak – 691 TL
  • Emniyet şeridini ihlal etmek – 6.440 TL
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