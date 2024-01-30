Trafik Cezaları 2024 - Güncel ve Yeni Trafik Cezaları Listesi Belli Oldu

Trafik cezaları 2024 yılında çok çeşitli değişikliklere uğradı. Trafiğe çıkan araç sürücülerinin de bildiği gibi pek çok farklı kusurlu davranışın resmi olarak bir cezai karşılığı vardır. Kırmızı ışıkta geçmekten ehliyetsiz otomobil kullanmaya kadar pek çok farklı ceza türü vardır ve bunların ücretleri birbiri hataya göre değişkenlik gösterir. Yeni yılda güncel ve yeni trafik cezaları listesi belli oldu.