Reis 48, Bodrum’da denize indirildi

Muğla Valiliği himayesinde Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca yaptırılan 11 metre uzunluğunda ve modern teknolojik donanıma sahip Reis 48 Su Ürünleri Kontrol Teknesi, Bodrum'da düzenlenen törenle Mavi Vatan'da göreve başladı.Muğla'nın denizlerinde deniz kirliliği, kaçak yapılaşma ve doğal habitatın korunmasına yönelik tespit faaliyetleri yapacak olan Su Ürünleri Kontrol ve Denetim teknesi Reis 48 dualarla denize indirildi. Bodrum Türkbükü Balıkçı Barınağında, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene; Muğla Vali Vekili Mehmet Eriş, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, balıkçı kooperatiflerinin temsilcileri, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.11 metre uzunluğunda olan Reis 48'de termal gece görüş kamerası mevcut. Gelişmiş su üstü radarı ve 150 metreye kadar inebilen su altı drona sahip olan Reis 48 ile Muğla'nın denizleri hayalet ağlar temizlenecek.