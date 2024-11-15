Son dakika: AFAD DUYURDU: Rize’de korkutan deprem!

Rize'nin Hemşin ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

RİZE VALİSİ KONUŞTU

A Haber'e konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Çok kısa sürdü burada Cuma vakti şu anda. Herhangi bir olumsuzluk yok. Arkadaşlarımız koordinasyon halinde" dedi.

SON DAKİKA | Malatya'da korkutan deprem

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

Rize ilimizin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Rize'de korkutan deprem!

Büyüklük:4.7 (Mw)

Yer:Hemşin (Rize)

Tarih:2024-11-15

Saat:12:02:00 TSİ

Enlem:41.005 N

Boylam:40.90139 E Derinlik:12.85 km

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rize'de meydana gelen depremin Artvin, Bayburt ve Erzurum'dan da hissedildiğini ifade etti. Ali Yerlikaya paylaşımının devamında şunları aktardı; "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Korkma nedeniyle 2 sağlık çağrısı alınmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.