Son dakika: AFAD DUYURDU: Rize’de korkutan deprem!

Rize'nin Hemşin ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
RİZE VALİSİ KONUŞTU
A Haber'e konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Çok kısa sürdü burada Cuma vakti şu anda. Herhangi bir olumsuzluk yok. Arkadaşlarımız koordinasyon halinde" dedi.
AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA
Rize ilimizin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.
Rize'de korkutan deprem!
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Hemşin (Rize)
Tarih:2024-11-15
Saat:12:02:00 TSİ
Enlem:41.005 N
Boylam:40.90139 E Derinlik:12.85 km
İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rize'de meydana gelen depremin Artvin, Bayburt ve Erzurum'dan da hissedildiğini ifade etti. Ali Yerlikaya paylaşımının devamında şunları aktardı; "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Korkma nedeniyle 2 sağlık çağrısı alınmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.
Rize Hemşin'de 4️⃣.7️⃣ büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. Deprem çevre illerden Artvin, Bayburt, Erzurum ve Trabzon'dan da hissedildi.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 15, 2024
İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum… pic.twitter.com/is0Jb0rfo4