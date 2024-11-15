Video Yaşam Rize'de 4,7 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
Rize'de 4,7 büyüklüğündeki deprem anı kamerada

Rize'de 4,7 büyüklüğündeki deprem anı kamerada

15.11.2024 | 12:47

Rize'nin Hemşin ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı ise kameralara yansıdı.

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