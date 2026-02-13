Haberler Yaşam Haberleri Sağanak Adana ve Osmaniye’de hayatı olumsuz etkiledi
Giriş Tarihi: 13.02.2026 12:02

Sağanak Adana ve Osmaniye’de hayatı olumsuz etkiledi

Adana ve Osmaniye’de etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, bazı araçlar suda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kodlu uyarıda bulunduğu Adana'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent geneli caddeler, sağanak nedeniyle göle döndü. Trafiği güçlükle ilerlediği su basan yollarda, bazı araçlar arızalandı.

Osmaniye'de de sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, birçok ev ve iş yerini su bastı. Osmaniye Belediyesi ekipleri yollarda mahsur kalan vatandaşları güvenli alanlara ulaştırdı. Su dolan ev ve iş yerlerinde ise pompalarla tahliye çalışması yapıldı.

