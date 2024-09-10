Sahte içkileri ‘dezenfektan’ süsüyle kulüplere sattılar

İstanbul Kaçakçılık Polisleri; İstanbul'da 'dezenfektan' ve 'yüzey temizleyici' adı altında imal ettikleri sahte içkilerin ve sahte içki imalatında kullanılan "Etil" alkollerin satışını yapan bir şebekeyi çökertti. Şüphelilerin, sahte içkileri mekanlardan ve çöplerden topladıkları boş içki şişelerine doldurdukları, şişelere sahte bandrol ve etiket yapıştırdıkları saptandı.Bazı sağlık sorunlarına ve hatta ölüme yol açabilecek sahte içkileri imal eden şebeke üyelerinin; sahte içki ve "Etil" alkolleri nakliye araçlarıyla İstanbul'daki tekel bayileri, alkollü içki satışı yapan bazı gece kulüpleri, restoranlar, oteller ve eğlence mekanlarına satarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Düzenlenen operasyonlarla 30 şebeke üyesi gözaltına alındı. Adreslerde ve bazı araçlarda yapılan aramalarda 95 bin 618 litre etil alkol, 720 bin 200 sahte bandrol, sahte içki imalatında kullanılan huni, hortum, şişe kapağı, bidon başta olmak üzere çok sayıda malzeme ele geçirildi. Sahte içki nakliyatlarında kullanılan altı araca da el konuldu.