Samuray kılıçlı katile ağır müebbet hapis

İstanbul Ataşehir'de, mimar Başak Cengiz'i (28) samuray kılıcıyla öldüren sanık Can Göktuğ Boz "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada mahkeme başkanı, Adli Tıp Üst Kurulu'ndan beklenen raporun geldiğini belirtti. 4. İhtisas Kurulu'nun raporunda katil zanlısının cezai ehliyetinin tam olduğu bildirildi. Sanık Can Göktuğ Boz (27), rapora karşı savunmasında, "Benim internet ve televizyondan araştırdığım kadarıyla benim beyin hücrelerim zarar görmüş. Ben Türkiye'deki en çok zarar görmüş insan olabilirim. Bu benim kendi tahminimdir" gibi akıl dışı ifadeler kullandı. Sanık avukatı da raporu kabul etmediklerini kaydetti.Savcı, mütalaasında, sanık için ağırlaştırılmış müebbet talep etti. Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz ise, sanığın en ağır şekilde ceza almasını istediğini belirtti. Cengiz'in avukatı Birhan Arslan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, sanık Boz'un "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme", olay sırasında katil zanlısına müdahale etmek isterken, "Yaklaşma sana da kılıcı saplarım" sözüyle ölümle tehdide maruz kalan Kaan Ağca'ya yönelik "Silahla tehdit", suçta kullandığı ve evinde ele geçen suç unsurları itibarıyla "Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vererek davayı bitirdi. Mahkeme, sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulamadı.DURUŞMA çıkışında konuşan anne Beyhan Cengiz, mahkemenin adil bir karar verdiğini söyleyerek, "Bu mübarek günde mahkemenin kararı bizi mutlu etti. Adalete olan inancım tamdı. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.