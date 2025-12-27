SON DAKİKA… İstanbul Sancaktepe’de iki kadın kamerada: Göbek kilidini kırarak girdikleri evde…

Sancaktepe, Kemal Türkler Mahallesi, Palamutdere Caddesi'nde 14 Aralık'ta S.T.'ye ait eve kapı göbek kilidini kırarak giren hırsızlar evde bulunan 2 milyon lira değerinde ziynet eşyasını çaldı. Eve dönen S.T.'nin hırsızlığı fark ederek emniyete başvurdu. Polis tarafından olayla ilgili soruşturma açıldı.
ŞÜPHELİLER KAMERADA
Hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada şüpheliler güvenlik kamera görüntüleri izlenerek takibe alındı. Güvenlik kamera görüntülerinde hırsızlığı yapan iki şüphelinin kadın olduğu tespit edildi. Yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünün izlenmesinin ardından şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Yapılan operasyonda şüpheliler E.A. (42) ile H.G. (23) gözaltına alındı.
