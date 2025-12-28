Şehitler için pedal çevirecekler

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile 15 Temmuz Derneği tarafından "Sarıkamış Şehitleri Anısına İstanbul'dan Kars'a" adıyla düzenlenen anma sürüşünün startı, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndan verildi. Anma sürüşünün startına, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç katıldı. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç şöyle konuştu: "Ecdat bize canları pahasına bu toprakları emanet bıraktı. Yeri zamanı geldiğinde biz de bu ruhla bu anlamda vatanımıza, toprağımıza, bayrağımıza sahip çıkacağız."