SON DAKİKA… İstanbul Ümraniye’deki kesik baş cinayetinde kan donduran detaylar! 1 gün arayla iki vahşet: Cesetleri aynı valizde taşımışlar!

Türkiye, İstanbul Şişli'de kamuoyunda "Kesik Baş Cinayeti" olarak bilinen ve Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın (37) vahşice katledilmesiyle sarsılmıştı. Yaşanan son gelişme, aynı evde işlenen ikinci cinayeti de gün yüzüne çıkardı.
ŞOKE EDEN BİLGİYE ULAŞILDI
28 Aralık 2025 tarihinde Türkiye'ye giriş yapan Özbekistan uyruklu Sayyara Ergaşaliyeva'dan 23 Ocak'tan itibaren haber alamayan ailesi, 6 Şubat'ta kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerince başlatılan soruşturma, dikkat çekici bir adrese ulaştı. Genç kadının Ümraniye'de kaldığı evin, yine Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın öldürülüp başının kesildiği adres olduğu ortaya çıktı.
Sayyara Ergaşaliyeva
AYNI EVDE BİR AY YAŞAMIŞLAR
Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, maktul Durdona Khokimova ile kayıp Seyyare Ergaşaliyeva'nın, katil zanlıları D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29) ile yaklaşık bir ay boyunca aynı evde yaşadıklarını belirledi. Ayrıca Ergaşaliyeva ile şüphelilerden G.A.K. arasında duygusal ilişki bulunduğu tespit edildi.
KAMERADAKİ VALİZ VE ÇÖP TORBALARI
Soruşturmayı derinleştiren polis, dehşetin izini güvenlik kamerası görüntülerinde buldu. Kayıtlarda Ergaşaliyeva'nın 23 Ocak günü eve giriş yaptığı, kısa süre sonra iki şüphelinin de adrese geldiği görülüyor. 24 Ocak'ta şüphelilerin gün boyunca evden defalarca siyah çöp poşetleriyle çıkıp geri döndükleri tespit edildi. Son çıkışta ise zanlıların eve beyaz bir valizle girdikleri, bir süre sonra aynı valizle çıkarak taksiye bindikleri ve Fatih'e gittikleri belirlendi. Şüphelilerin valizdeki parçaları çöp konteynerine bıraktıktan sonra yaya olarak Yenikapı Marmaray İstasyonu'na yöneldikleri ortaya çıktı.
İTİRAF ETTİLER: ÖLDÜRÜP CESEDİ FARKLI KONTEYNERLERE ATTIK
Durdona Khokimova cinayetinden tutuklu bulunan D.A.U.T. ve G.A.K., savcılık talimatıyla cezaevinden çıkarılarak yeniden sorgulandı. Şüpheliler, Sayyora Ergaşaliyeva'yı da 23 Ocak'ta kesici aletle öldürdüklerini, cesedi parçalara ayırarak farklı noktalardaki çöp konteynerlerine attıklarını itiraf etti. Sorgularının ardından ikince kez adliyeye sevk edildiler.
CESETLERİ AYNI VALİZLE TAŞIMIŞLAR
Soruşturma kapsamında elde edilen görüntüler, iki zanlının önce Sayyora Ergaşaliyeva'yı öldürdüğünü ortaya koydu. Genç kadının cesedini parçalara ayırarak poşetlere ve satın aldıkları beyaz bir valize koydukları, taksiyle Fatih'te çeşitli çöp konteynerlerine bıraktıkları belirlendi.
Valizi boşalttıktan sonra tekrar eve getiren zanlıların, bir gün sonra öldürüp başını kestikleri Durdona Khokimova'nın bedenini de aynı valize koyarak taksiyle Şişli'ye gittikleri ve cesedi çöp konteynerine attıkları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.