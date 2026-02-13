SON DAKİKA… İstanbul Ümraniye’deki kesik baş cinayetinde kan donduran detaylar! 1 gün arayla iki vahşet: Cesetleri aynı valizde taşımışlar!

KAMERADAKİ VALİZ VE ÇÖP TORBALARI

Soruşturmayı derinleştiren polis, dehşetin izini güvenlik kamerası görüntülerinde buldu. Kayıtlarda Ergaşaliyeva'nın 23 Ocak günü eve giriş yaptığı, kısa süre sonra iki şüphelinin de adrese geldiği görülüyor. 24 Ocak'ta şüphelilerin gün boyunca evden defalarca siyah çöp poşetleriyle çıkıp geri döndükleri tespit edildi. Son çıkışta ise zanlıların eve beyaz bir valizle girdikleri, bir süre sonra aynı valizle çıkarak taksiye bindikleri ve Fatih'e gittikleri belirlendi. Şüphelilerin valizdeki parçaları çöp konteynerine bıraktıktan sonra yaya olarak Yenikapı Marmaray İstasyonu'na yöneldikleri ortaya çıktı.