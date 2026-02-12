Haberler Yaşam Haberleri Şişli’deki ‘kesik baş’ vahşetinde ikinci kurban şoku: Aynı ev, aynı katiller, aynı vahşet
Giriş Tarihi: 12.02.2026 18:29 Son Güncelleme: 12.02.2026 18:54

Şişli’deki ‘kesik baş’ vahşetinde ikinci kurban şoku: Aynı ev, aynı katiller, aynı vahşet

Türkiye İstanbul Şişli’de kamuoyunda “Kesik Baş Cinayeti” olarak bilinen ve Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova’nın (37) vahşice katledilmesiyle sarsılmıştı. Soruşturmada, kan donduran bir gerçek daha gün yüzüne çıktı. Hakkında kayıp ilanı bulunan Ergaşaliyeva Seyyare (32) isimli kadının da aynı adreste, aynı caniler tarafından öldürülüp parçalanarak çöpe atıldığı belirlendi. Tek cinayetle başlayan dosya, seri bir vahşete dönüştü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Ailesinin 23 Ocak'tan itibaren haber alamadığı Ergaşaliyeva Seyyare için yaptığı kayıp müracaatıyla polis harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 32 yaşındaki kadının izini sürerken korkunç bir tesadüfle karşılaştı.

Yapılan analizlerde, Seyyare'nin en son görüldüğü Ümraniye'deki adresin, kısa süre önce Durdona Khokimova'nın başı kesilmiş halde bulunduğu cinayet mahalli ile aynı yer olduğu saptandı.

AYNI EVDE BİR AY YAŞAMIŞLAR

Soruşturmayı derinleştiren polis, maktul Durdona Khokimova'nın ile kayıp Ergaşaliyeva'nin, katil zanlıları D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29) ile yaklaşık bir ay boyunca aynı evde yaşadıklarını belirledi. Hatta Ergaşaliyeva ile şüphelilerden G.A.K.'nın sevgili oldukları tespit edildi.

KAMERADAKİ VALİZ VE ÇÖP TORBALARI

Güvenlik kamera kayıtlarını saniye saniye inceleyen ekipler, vahşetin rotasını çizdi 23 Ocak'ta Ergaşaliyeva eve giriş yapıyor, ardından iki katil zanlısı peşinden geliyor. 24 Ocak'ta iüpheliler gün boyu evden defalarca siyah çöp poşetleriyle çıkıp geri dönüyor. Son Çıkışta caniler bu kez eve beyaz bir valizle giriyor, bir süre sonra aynı valizle çıkıp taksiye binerek Fatih'e gidiyorlar. Valizdeki parçaları çöp konteynerine bıraktıktan sonra yaya olarak Yenikapı Marmaray İstasyonu'na yöneliyorlar.

CEZAEVİNDEN ÇIKARILIP YENİDEN SORGULANDILAR

Hali hazırda Durdona Khokimova cinayetinden tutuklu bulunan D.A.U.T. ve G.A.K., savcılık talimatıyla cezaevinden çıkarılarak yeniden sorguya alındı. Köşeye sıkışan katil zanlıları, Ergaşaliyeva'yi de 23 Ocak'ta kesici aletle öldürdüklerini, cesedini parçalara ayırarak farklı noktalardaki çöp konteynerlerine attıklarını itiraf etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Polisin kararlı takibi sonucu aydınlatılan ikinci cinayetle ilgili işlemler tamamlandı. "Kasten Öldürme" suçundan haklarında yeniden işlem başlatılan iki cani, 13 Şubat adliyeye sevk edildi. Şişli'deki vahşet evi, iki kadına mezar olan bir "ölüm evi" olarak kayıtlara geçti.

