Şişli’deki ‘kesik baş’ vahşetinde ikinci kurban şoku: Aynı ev, aynı katiller, aynı vahşet

Ailesinin 23 Ocak'tan itibaren haber alamadığı Ergaşaliyeva Seyyare için yaptığı kayıp müracaatıyla polis harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 32 yaşındaki kadının izini sürerken korkunç bir tesadüfle karşılaştı.
Yapılan analizlerde, Seyyare'nin en son görüldüğü Ümraniye'deki adresin, kısa süre önce Durdona Khokimova'nın başı kesilmiş halde bulunduğu cinayet mahalli ile aynı yer olduğu saptandı.
Şişli'deki 'kesik baş' vahşetinde ikinci kurban şoku
AYNI EVDE BİR AY YAŞAMIŞLAR
Soruşturmayı derinleştiren polis, maktul Durdona Khokimova'nın ile kayıp Ergaşaliyeva'nin, katil zanlıları D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29) ile yaklaşık bir ay boyunca aynı evde yaşadıklarını belirledi. Hatta Ergaşaliyeva ile şüphelilerden G.A.K.'nın sevgili oldukları tespit edildi.
KAMERADAKİ VALİZ VE ÇÖP TORBALARI
Güvenlik kamera kayıtlarını saniye saniye inceleyen ekipler, vahşetin rotasını çizdi 23 Ocak'ta Ergaşaliyeva eve giriş yapıyor, ardından iki katil zanlısı peşinden geliyor. 24 Ocak'ta iüpheliler gün boyu evden defalarca siyah çöp poşetleriyle çıkıp geri dönüyor. Son Çıkışta caniler bu kez eve beyaz bir valizle giriyor, bir süre sonra aynı valizle çıkıp taksiye binerek Fatih'e gidiyorlar. Valizdeki parçaları çöp konteynerine bıraktıktan sonra yaya olarak Yenikapı Marmaray İstasyonu'na yöneliyorlar.
CEZAEVİNDEN ÇIKARILIP YENİDEN SORGULANDILAR
Hali hazırda Durdona Khokimova cinayetinden tutuklu bulunan D.A.U.T. ve G.A.K., savcılık talimatıyla cezaevinden çıkarılarak yeniden sorguya alındı. Köşeye sıkışan katil zanlıları, Ergaşaliyeva'yi de 23 Ocak'ta kesici aletle öldürdüklerini, cesedini parçalara ayırarak farklı noktalardaki çöp konteynerlerine attıklarını itiraf etti.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Polisin kararlı takibi sonucu aydınlatılan ikinci cinayetle ilgili işlemler tamamlandı. "Kasten Öldürme" suçundan haklarında yeniden işlem başlatılan iki cani, 13 Şubat adliyeye sevk edildi. Şişli'deki vahşet evi, iki kadına mezar olan bir "ölüm evi" olarak kayıtlara geçti.