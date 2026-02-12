Şişli’deki ‘kesik baş’ vahşetinde ikinci kurban şoku: Aynı ev, aynı katiller, aynı vahşet

KAMERADAKİ VALİZ VE ÇÖP TORBALARI

Güvenlik kamera kayıtlarını saniye saniye inceleyen ekipler, vahşetin rotasını çizdi 23 Ocak'ta Ergaşaliyeva eve giriş yapıyor, ardından iki katil zanlısı peşinden geliyor. 24 Ocak'ta iüpheliler gün boyu evden defalarca siyah çöp poşetleriyle çıkıp geri dönüyor. Son Çıkışta caniler bu kez eve beyaz bir valizle giriyor, bir süre sonra aynı valizle çıkıp taksiye binerek Fatih'e gidiyorlar. Valizdeki parçaları çöp konteynerine bıraktıktan sonra yaya olarak Yenikapı Marmaray İstasyonu'na yöneliyorlar.