Sokak hayvanları için modern barınak kurulacak

Trabzon'da 18 ilçe belediyesinin iş birliğiyle Yomra'da 107 dönümlük alanda modern bir doğal yaşam alanı ve barınak kurulacak. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, Trabzon İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği (TİSKOB) kurulmasına karar verildi. Başkan Genç, barınağın kapasitesini artırdıklarını ve sahiplendirme sürecini aktif hale getirdiklerini belirtti. Ayrıca, sokak hayvanlarının tedavi, kısırlaştırma ve bakımlarının yapıldığı merkezde 700 köpeğe hizmet verilebiliyor. Proje ile hayvanların korunması ve vatandaşların can güvenliği sağlanacak. Genç, "Trabzon'u Türkiye'de örnek bir il haline getireceğiz" dedi.