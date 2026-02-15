Son dakika | 30 milyon dolarlık hırsızlıkta gözaltı sayısı 11’e çıktı

Son dakika! İBB'deki rüşvet ve yolsuzluk paralarının "emanetçi" bırakıldığı Taç Döviz'in tutuklu sahibi Atilla Durmaz'ın oğlunun iki aracının bagajındaki 30 milyon doların çalınması olayı aydınlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturması yapılan 30 milyon dolarlık hırsızlıkta gözaltı sayısı 11 kişiye çıktı.

SOYGUN NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Zanlılarla birlikte çalınan paranın 1 milyon doları ile uyuşturucu haplar, ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Şüphelilerin aynı siteye soygundan 4 gün önce de sahte plakalı Jaguar otomobille girmeye çalışarak soygun için keşif yaptıkları belirlendi.

İstanbul Bakırköy'deki yüksek güvenlikli Ekşinar Konakları'nda yaşayan Mestur Döviz'in sahibi Bilal Durmaz (28), işyerini taşıdığı iddiasıyla 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doları 3 aydır sitenin otoparkındaki iki aracında muhafaza ediyordu.