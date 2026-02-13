SON DAKİKA... 8 ilde eş zamanlı OnlyFans operasyonu! 17 şüpheli gözaltına alındı: 300 milyonluk mal varlığı detayı!

ÜCRETLİ ÖZEL İÇERİK TUZAĞI

Ekiplerce yapılan dijital analizlerde; etkileşimi artırmak amacıyla paylaşılan görsel ve videolar üzerinden kullanıcıların ücret karşılığında özel içeriklere yönlendirildiği, bu içeriklere ise özel platform ve anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla erişimin teşvik edildiği saptandı. Yapılan paylaşımlarla hem yasa dışı erişimin özendirildiği hem de elde edilen gelirlerin aklanmaya çalışıldığı değerlendiriliyor.