SON DAKİKA DEPREMLER: AFAD açıkladı! Kahramanmaraş Pazarcık’ta 5 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD, Kahramanmaraş Pazarcık'ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yüzeye yakın gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adana ve diğer bölgelerden deprem hissedildi.

AFAD yaptığı bilgilendirmede, olumsuz bir durum olmadığını kaydederek, "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." dedi.

Ayrıca; Saat 09.02'de de yine Pazarcık'ta derinliği 6.26 km olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.