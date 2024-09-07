Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA DEPREMLER: AFAD açıkladı! Kahramanmaraş Pazarcık'ta 5 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 7.9.2024 09:40 Son Güncelleme: 7.9.2024 09:52

SON DAKİKA DEPREMLER: AFAD açıkladı! Kahramanmaraş Pazarcık'ta 5 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Kahramanmaraş Pazarcık'ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem çevre iller Gaziantep, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye ve diğer bölgelerden de hissedildi. Depremin derinliğinin 7 km olduğu kaydedildi.

SON DAKİKA DEPREMLER: AFAD açıkladı! Kahramanmaraş Pazarcık’ta 5 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD, Kahramanmaraş Pazarcık'ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yüzeye yakın gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adana ve diğer bölgelerden deprem hissedildi.

AFAD yaptığı bilgilendirmede, olumsuz bir durum olmadığını kaydederek, "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." dedi.

Ayrıca; Saat 09.02'de de yine Pazarcık'ta derinliği 6.26 km olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA DEPREMLER: AFAD açıkladı! Kahramanmaraş Pazarcık'ta 5 büyüklüğünde deprem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA