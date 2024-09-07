Video Yaşam SON DAKİKA | Kahramanmaraş'taki deprem anı kamerada!
SON DAKİKA | Kahramanmaraş'taki deprem anı kamerada!

SON DAKİKA | Kahramanmaraş'taki deprem anı kamerada!

07.09.2024 | 10:22

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'taki 5 büyüklüğündeki deprem anı görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Kahramanmaraş'taki bir iş yerinde bulunan insanların panik halde dışarıya kaçtığı anlar da yer aldı.
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