SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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