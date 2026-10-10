Son Dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Riyad ve Abha’daki havalimanlarına saldırıları kınıyoruz

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bölgenin barış ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör eylemine karşı durmaya devam edeceğiz." dedi.

Sözcü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Abha'daki havalimanlarına düzenlenen saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz.

Bölgesel huzur, güvenlik ve istikrarı doğrudan hedef alan bu terör eylemleri asla kabul edilemez.