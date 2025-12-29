SON DAKİKA: Ayşe Tokyaz cinayetinde ilk perde: Bavuldaki ceset davasında 9 sanık hakim karşısında!

İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz Temmuz ayında Türkiye'yi yasa boğan Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili beklenen gün geldi. 22 yaşındaki üniversite öğrencisinin vahşice öldürülüp cesedinin Eyüpsultan'da bir bavul içinde bulunmasına ilişkin davanın ilk duruşması, bugün Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlıyor.
Aralarında eski bir polis memuru olan ve daha önce de suç dosyalarıyla dikkat çeken Cemil Koç'un da bulunduğu 9 sanık, işledikleri suçların hesabını vermek üzere mahkeme heyetinin huzuruna çıkacak.
İKİZ KARDEŞİN GÖRÜNTÜLÜ ARAMASI CİNAYETİ ELE VERDİ
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, korkunç olay maktul Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz'ın ihbarıyla gün yüzüne çıktı. Esra Tokyaz ifadesinde, olay günü kardeşiyle görüntülü konuştuğunu, kardeşinin yüzünde ağır morluklar olduğunu ve kanlar içinde kaldığını gördüğünü belirtti. Kardeşinin "Cemil Koç beni darp ediyor" demesi üzerine verilen adrese giden Esra Tokyaz, kapıda Cemil Koç ile karşılaştı ancak kardeşinin orada olmadığı yanıtını aldı. Kapı önünde kardeşine ait ayakkabıları gören Esra Tokyaz'ın başvurusu, korkunç bir cinayetin perdesini araladı.
KATİLİN SUÇ DOSYASI KABARIK: 8 AYRI SUÇ KAYDI
Cinayetin baş şüphelisi olan ve polis memurluğundan ihraç edildiği öğrenilen 38 yaşındaki Cemil Koç'un geçmişi dikkat çekici. İddianamede yer alan bilgilere göre Koç'un; 1 şüpheli ölüm, 3 kasten yaralama ve 1 tehdit olmak üzere toplamda 8 adet adli suç kaydı bulunuyor. Bir süredir Ayşe Tokyaz ile ilişkisi olduğu belirtilen sanığın, genç kızı darp ederek alıkoyduğu ve ardından canavarca bir hisle hayatına son verdiği iddia ediliyor.
GÖRÜNTÜLER KAN DONDURMUŞTU!
Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın eski polis memuru Cemil Koç tarafından katledilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayetin tüm kan donduran detayları güvenlik kameralarıyla belgelendi. İncelenen kayıtlarda genç kızın 9 Temmuz saat 19:30'da Cemil Koç'un evine girdiği ancak bir daha dışarı çıkmadığı, 11 Temmuz gece yarısı saat 01:30'da ise zanlının evden ağır bir valiz çıkardığı net bir şekilde görüldü.
KOKMASIN DİYE DEODORANT SIKMIŞ
Cinayet Büro dedektiflerinin adım adım takip ettiği Cemil Koç'un, cesedi aracının bagajına koyup Eyüpsultan'a gittiği, burada yaklaşık 6 saat boyunca cesetle beklerken etrafa yayılan kokuyu gizlemek amacıyla benzinlikten aldığı deodorantı hem aracına hem de üzerine sıktığı tespit edildi. Ortaya çıkan bu dehşet verici görüntüler, genç kızın bir bavul içinde yol kenarına terk edilmesine kadar uzanan sürecin ne kadar soğukkanlılıkla planlandığını bir kez daha gözler önüne serdi.
ÖLDÜRÜLEN AYŞE TOKYAZ
ADLİ TIP RAPORU: ÖLÜM SEBEBİ KAFA TRAVMASI VE BEYİN KANAMASI
Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan otopsi raporu, saldırının şiddetini gözler önüne serdi. Raporda, Ayşe Tokyaz'ın burnunda kırık olduğu ve ölümünün "künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması" sonucu gerçekleştiği kesinleşti. Ayrıca yapılan incelemelerde maktulün vücut sıvılarında uyarıcı madde kalıntılarına rastlandığı, kafatası ve dudağında ağır darp izleri olduğu kayıtlara geçti.
KATİL CEMİL KOÇ
İŞTE İSTENEN CEZALAR
Savcılık, ana sanık Cemil Koç hakkında "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Ayrıca hürriyeti yoksun kılma ve şantaj suçlarından 15 yıla kadar ek hapis cezası isteniyor. Cinayete yardım ettikleri veya iştirak ettikleri belirlenen diğer 8 sanık için de suçun niteliğine göre ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor. Kamuoyu, bugün başlayacak olan duruşmadan çıkacak ilk kararları merakla bekliyor.