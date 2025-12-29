SON DAKİKA: Ayşe Tokyaz cinayetinde ilk perde: Bavuldaki ceset davasında 9 sanık hakim karşısında!

KATİLİN SUÇ DOSYASI KABARIK: 8 AYRI SUÇ KAYDI

Cinayetin baş şüphelisi olan ve polis memurluğundan ihraç edildiği öğrenilen 38 yaşındaki Cemil Koç'un geçmişi dikkat çekici. İddianamede yer alan bilgilere göre Koç'un; 1 şüpheli ölüm, 3 kasten yaralama ve 1 tehdit olmak üzere toplamda 8 adet adli suç kaydı bulunuyor. Bir süredir Ayşe Tokyaz ile ilişkisi olduğu belirtilen sanığın, genç kızı darp ederek alıkoyduğu ve ardından canavarca bir hisle hayatına son verdiği iddia ediliyor.