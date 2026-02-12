SON DAKİKA… Bu görüntü herkesin yüreğini sızlattı! İş arkadaşlarının vince astığı engelli Hamza konuştu: Aileme bile anlatamadım…

'KORKUTTULAR BENİ'

Olayla ilgili konuşan Hamza S., "Olay 1,5 sene önce olmuştu. Patronum bana, 'Ne olup ne bittiğini, benim hakkımda ne düşündüklerini, dükkanda ne var ne yok anlat' dedi. Ben de anlattım. Onlar da bana böyle bir şaka yapmışlar. Daha doğrusu eşek şakası. 'Şaka yaptık biz ona' demişler. Sosyal medyada yayımlamışlar. Benim de haberim yoktu, ailemin de haberi yoktu; kız kardeşim görmüş.