Son Dakika | AK Parti’ye katılacak Cemil Tugay’dan ilk açıklama: İzmir’i güzel şeyler bekliyor

"SİYASİ GELECEĞİM İÇİN DEĞİL" SÖZLERİNİ KULLANMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Siyasi geleceğim için değil İzmir'e sorumluluğum gereği bir kararın eşiğindeyim" demişti.