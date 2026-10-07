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Giriş Tarihi: 7.10.2026 10:42 Son Güncelleme: 7.10.2026 11:04

Son Dakika | AK Parti'ye katılacak Cemil Tugay'dan ilk açıklama: İzmir'i güzel şeyler bekliyor

Son dakika haberi: AK Parti'nin sosyal medya hesabından yayınladığı 'İzmir' videosu büyük yankı uyandırmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün gerçekleştirilecek AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından partiye katılacak. Cemil Tugay AK Parti Genel Merkez binasına geldi. Cemil Tugay ilk açıklamasında, "İzmir'i güzel şeyler bekliyor" dedi.

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Son Dakika | AK Parti’ye katılacak Cemil Tugay’dan ilk açıklama: İzmir’i güzel şeyler bekliyor
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Son dakika haberi... CHP'den istifa ettikten sonra görevini bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün AK Parti'ye katılacak. Cemil Tugay'a Grup Toplantısı'nda Başkan Erdoğan tarafından rozet takılması bekleniyor.

"İZMİR'İ GÜZEL ŞEYLER BEKLİYOR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti Genel Merkezi'ne geldiği öğrenildi. Cemil Tugay ilk açıklamasında, "İzmir'i güzel şeyler bekliyor" dedi.

"SİYASİ GELECEĞİM İÇİN DEĞİL" SÖZLERİNİ KULLANMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Siyasi geleceğim için değil İzmir'e sorumluluğum gereği bir kararın eşiğindeyim" demişti.

AK PARTİ'DEN YANKI UYANDIRAN VİDEOLU PAYLAŞIM

AK Parti tarafından yayımlanan görüntülerde İzmir'deki çöp sorununa ilişkin karelere yer verildi. Videoda çöp yığınlarının bulunduğu görüntülerin ardından "07.10.2026" tarihi öne çıkarılırken, devamında aynı alanların çiçeklerle kaplandığı bir görüntü kullanıldı.

Öte yandan videonun sonunda "İzmir'in dağlarında çiçekler açar" melodisinin çaldığı görüldü.

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Son Dakika | AK Parti'ye katılacak Cemil Tugay'dan ilk açıklama: İzmir'i güzel şeyler bekliyor
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