Son dakika: Cüneyt Arkın hayatını kaybetti

Cüneyt Arkın, Güler Mocan ile 1964 yılında evlendi. 1968 yılında boşandı. Filiz (d.1966) adında kızı oldu.

Betül Işıl Cüreklibatur ile yaptığı ikinci evliliğinden Kaan ve Murat adlarında iki oğlu var.

"Polis"(1992), "Zirvedekiler"(1993), "Merhamet"(1993), "Bizim Ev"(1995) gibi dizilerin ardından 1998 yılında "Gülün Bittiği Yer" adlı filmde oynadı. Ardından2000 yılında yönetmenliğini yaptığı "Oğulcan"ı çekti. "Köpek"(2005) ve "Serseri"(2003) adlı dizilerde çalıştıktan sonra 2006 yılında "Dünyayı Kurtaran Adam"ın devamı olan "Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu" adlı filmde rol aldı.

2014 yılında Orçun Benli'nin senaryosunu yazıp yönettiği "Gulyabani" filmindeDeniz Uğur, Ceyda Ateş, Melike Öcalan, Didem Balçın, Mustafa Üstündağ,Hasan Küçükçetin, Kenan Ece, Cüneyt Arkın, Perihan Savaş, Merve Oflazgibi oyuncular rol almıştır.

Ödülleri :

1999 - 36. Antalya Film Şenliği - Yaşam Boyu Onur Ödülü

1976 - 13. Antalya Film Şenliği - En İyi Erkek Oyuncu (Mağlup Edilemeyenler)

1972 - 4. Adana Altın Koza Film Şenliği - En iyi Erkek Oyuncu (Yaralı Kurt)

1969 - 6. Antalya Film Şenliği - En İyi Erkek Oyuncu (İnsanlar Yaşadıkça)

1969 - 6. Antalya Film Şenliği - En İyi 3. Film (İnsanlar Yaşadıkça)

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

- Oğulcan (Sinema Filmi) 1990

- Şafak Sökerken (Sinema Filmi) 1988

- Bombacı (Sinema Filmi) 1988

- Şeytanın Oğulları (Sinema Filmi) 1987

- Tanık (Sinema Filmi) 1987

- Sürgündeki Adam (Sinema Filmi) 1987

- Son Kahramanlar (Sinema Filmi) 1987

- Sevdam Benim (Sinema Filmi) 1987

- Dökülen Yapraklar (Video) 1987

- Cehennem Ateşi (Sinema Filmi) 1987

- Bitmeyen Adam (Sinema Filmi) 1987

- Asılacak Adam (Sinema Filmi) 1987

- Ölümsüz Aşk (Sinema Filmi) 1986

- Yalnız Adam (Sinema Filmi) 1986

- Veda (Sinema Filmi) 1986

- Sokakların Kanunu (Sinema Filmi) 1986

- Silah Arkadaşları (Sinema Filmi) 1986

- Kral Affetmez (Sinema Filmi) 1986

- Kavga (Sinema Filmi) 1986

- Gırgır Hafiye (Sinema Filmi) 1986

- Babasının Oğlu (Sinema Filmi) 1986

- Mahkum (Sinema Filmi) 1985

- Kaçış (Sinema Filmi) 1985

- Kaplanlar (Sinema Filmi) 1985

- Kanun Adamı (Sinema Filmi) 1985

- Ateş Çemberi (Video) 1985

- Ölüm Savaşçısı (Sinema Filmi) 1984

- Bir Kaç Güzel Gün İçin (Sinema Filmi) 1984

- Önce Hayaller Ölür (Sinema Filmi) 1981

- Rüzgar (Sinema Filmi) 1980

- Kartal Murat (Sinema Filmi) 1980

- Üç Tatlı Bela / Öldüren Örümce... (Sinema Filmi) 1979

- Üç Sevgilim (Sinema Filmi) 1979

- Vatandaş Rıza (Sinema Filmi) 1979

- Küskün Çiçek (Sinema Filmi) 1979

- Kanun Gücü (Sinema Filmi) 1979

- Ölüm Görevi (Sinema Filmi) 1978

- Görünmeyen Düşman (Sinema Filmi) 1978

- Baba Kartal (Sinema Filmi) 1978

- Sevgili Oğlum (Sinema Filmi) 1977

- Tek Başına (Sinema Filmi) 1976

- Deli Şahin (Sinema Filmi) 1976

Senaryo :

- Merhamet (TV Dizisi) 1993

- Oğulcan (Sinema Filmi) 1990

- Eski Silah (Sinema Filmi) 1989

- Doktorlar (TV Dizisi) 1989

- Şafak Sökerken (Sinema Filmi) 1988

- Bombacı (Sinema Filmi) 1988

- Şeytanın Oğulları (Sinema Filmi) 1987

- İnsan Avcıları (Sinema Filmi) 1987

- Tanık (Sinema Filmi) 1987

- Sürgündeki Adam (Sinema Filmi) 1987

- Son Kahramanlar (Sinema Filmi) 1987

- Dökülen Yapraklar (Video) 1987

- Bitmeyen Adam (Sinema Filmi) 1987

- Asılacak Adam (Sinema Filmi) 1987

- Yalnız Adam (Sinema Filmi) 1986

- Veda (Sinema Filmi) 1986

- Sokakların Kanunu (Sinema Filmi) 1986

- Sokak Kavgacısı (Sinema Filmi) 1986

- Silah Arkadaşları (Sinema Filmi) 1986

- Kavga (Sinema Filmi) 1986

- Son Darbe (Sinema Filmi) 1985

- Kaçış (Sinema Filmi) 1985

- Kaplanlar (Sinema Filmi) 1985

- Ateş Çemberi (Video) 1985

- Ölüm Savaşçısı (Sinema Filmi) 1984

- Kartal Bey (Sinema Filmi) 1984

- İntikam Benim (Sinema Filmi) 1983

- Çöl (Sinema Filmi) 1983

- Vahşi Kan (Sinema Filmi) 1983

- Ölümsüz (Sinema Filmi) 1982

- Son Savaşçı (Sinema Filmi) 1982

- Gırgır Ali (Sinema Filmi) 1982

- Dünyayı Kurtaran Adam (Sinema Filmi) 1982

- Dört Yanım Cehennem (Sinema Filmi) 1982

- Önce Hayaller Ölür (Sinema Filmi) 1981

- Kanun Gücü (Sinema Filmi) 1979

Yapımcı :

- Doktorlar (TV Dizisi) 1989

- Silah Arkadaşları (Sinema Filmi) 1986

- Ölüm Savaşçısı (Sinema Filmi) 1984

- İntikam Benim (Sinema Filmi) 1983

- Son Savaşçı (Sinema Filmi) 1982

- Önce Hayaller Ölür (Sinema Filmi) 1981

- Kartal Murat (Sinema Filmi) 1980

- Üç Sevgilim (Sinema Filmi) 1979

- Vatandaş Rıza (Sinema Filmi) 1979

- Küskün Çiçek (Sinema Filmi) 1979

Oyuncu :

- Panzehir (Kara Cemal) (Sinema Filmi) 2014

- Gulyabani (Şahin Bey) (Sinema Filmi) 2014

- Harem (Kare Murat'ın Babası Cüneyt) (TV Dizisi) 2012

- Kırmızı Işık (Ekrem) (TV Dizisi) 2008

- Afacanlar Sınıfı (Fahri Hoca) (Sinema Filmi) 2008

- Çılgın Dersane Kampta (Hadi) (Sinema Filmi) 2007

- Çılgın Dersane (Dersane Sahibi Hadi) (Sinema Filmi) 2007

- Natuk Baytan Belgeseli (Kendisi) (Sinema Filmi) 2007

- Hicran Sokağı (Bekir) (Sinema Filmi) 2007

- Fantastiğin Sineması (Kendisi) (Sinema Filmi) 2006

- Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (Dünyayı Kurtaran Adam) (Sinema Filmi) 2006

- Arka Sokaklar (TV Dizisi)

- 5. Sezon (Antrenör Boks Murat )2010

- Ölümüne Sevdalar (Doğan) (TV Dizisi) 2005

- Köpek (Kadir) (TV Dizisi) 2005

- Gölge Ekibi (TV Filmi) 2004

- Cennet Mahallesi (Kendisi) (TV Dizisi) 2004

- Serseri (Şahin) (TV Dizisi) 2003

- Bıçak Sırtı (TV Filmi) 2001

- Karate Can (Kemal) (TV Dizisi) 2000

- Gülün Bittiği Yer (Adam) (Sinema Filmi) 1998

- Beyaz Show (Kendisi)Tv Programı1996

- Bizim Ev (Haşim Denizbey) (TV Dizisi) 1995

- Zirvedekiler (Şahin Bey) (TV Dizisi) 1994

- Uyuşturucu (TV Dizisi) 1994

- Şişeler (Cem) (TV Dizisi) 1993

- Merhamet (Doktor Cemal) (TV Dizisi) 1993

- Kumarbaz (TV Dizisi) 1993

- Polis (Murat) (TV Dizisi) 1992

- İki Başlı Dev (Cengiz Özkan) (Sinema Filmi) 1990

- Oğulcan (Murat) (Sinema Filmi) 1990

- Polis Dosyası (Cemil) (Sinema Filmi) 1989

- Eski Silah (Murat) (Sinema Filmi) 1989

- Doktorlar (Doktor Cemal) (TV Dizisi) 1989

- Av (Bekir Arslan) (Sinema Filmi) 1989

- Şafak Sökerken (Kemal) (Sinema Filmi) 1988

- Yaşamak (Doktor Cemal) (Sinema Filmi) 1988

- Yasak İlişki (Serdar) (Sinema Filmi) 1988

- Muhteşem Serseri (Boksör/Fedai) (Sinema Filmi) 1988

- Kızım ve Ben / Gurbet Kadını (Vedat Olcay) (Sinema Filmi) 1988

- Emanet-2 (Murat) (Sinema Filmi) 1988

- Bombacı (Gırgır Ali) (Sinema Filmi) 1988

- Babam Ve Ben (Sinema Filmi) 1988

- Şeytanın Oğulları (Cüneyt) (Sinema Filmi) 1987

- Şeytanın Oğulları (Patron Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1987

- İnsan Avcıları (Cüneyt) (Sinema Filmi) 1987

- Tanık (Avukat) (Sinema Filmi) 1987

- Sürgündeki Adam (Kemal) (Sinema Filmi) 1987

- Son Kahramanlar (Kaan Ken) (Sinema Filmi) 1987

- Sevdam Benim (Polat) (Sinema Filmi) 1987

- Sen Ağlama (Tayfun Karaoğlu) (Sinema Filmi) 1987

- Dört Hergele (Mozart) (Sinema Filmi) 1987

- Dökülen Yapraklar (Rıza) (Video) 1987

- Damga (Kemal Kalmıkçı) (Sinema Filmi) 1987

- Cehennem Ateşi (Sinema Filmi) 1987

- Bitmeyen Adam (Kemal) (Sinema Filmi) 1987

- Asılacak Adam (Kartal) (Sinema Filmi) 1987

- Ölümsüz Aşk (Cemil) (Sinema Filmi) 1986

- Yedi Bela (Video) 1986

- Yalnız Adam (Murat) (Sinema Filmi) 1986

- Veda (Umut) (Sinema Filmi) 1986

- Vazife Uğruna (Başkomiser Tahsin Kaya) (Sinema Filmi) 1986

- Tokatçılar (Cüneyt) (Sinema Filmi) 1986

- Sokakların Kanunu (Sinema Filmi) 1986

- Silah Arkadaşları (Komutan) (Sinema Filmi) 1986

- Sert Adam (Avukat Kemal Güçlü) (Sinema Filmi) 1986

- Olacak O Kadar (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi) 1986

- Melek Yüzlü Cani / Nefret (Komiser Murat) (Sinema Filmi) 1986

- Kral Affetmez (Kurşun Seyyit) (Sinema Filmi) 1986

- Kavga (Kemal) (Sinema Filmi) 1986

- Kanca (Binbaşı Şahin) (Sinema Filmi) 1986

- Gırgır Hafiye (Gırgır Ali) (Sinema Filmi) 1986

- Babasının Oğlu (Cüneyt) (Sinema Filmi) 1986

- Son Darbe (Sinema Filmi) 1985

- Paranın Esiri (Murat) (Sinema Filmi) 1985

- Paramparça (Cemil Koçer) (Sinema Filmi) 1985

- Mahkum (Yakup) (Sinema Filmi) 1985

- Kaçış (Murat) (Sinema Filmi) 1985

- Katiller De Ağlar (Yusuf Şahin) (Sinema Filmi) 1985

- Kaplanlar (Murat) (Sinema Filmi) 1985

- Kanun Adamı (Avukat Murat) (Sinema Filmi) 1985

- Kahreden Gençlik (Kemal) (Sinema Filmi) 1985

- Doruk (Kaptan Cemil) (Sinema Filmi) 1985

- Biz Bir Aileyiz (Halil) (Sinema Filmi) 1985

- Bin Defa Ölürüm (Kemal) (Sinema Filmi) 1985

- Ateş Çemberi (Video) 1985

- Ölüm Savaşçısı (Murat) (Sinema Filmi) 1984

- Yaşadıkça (Salih Eryılmaz) (Sinema Filmi) 1984

- Kartal Bey (Kartal Bey) (Sinema Filmi) 1984

- Kanun Kanundur (Cüneyt) (Sinema Filmi) 1984

- Dev Kanı (Murat) (Sinema Filmi) 1984

- Deli Fişek (Murat) (Sinema Filmi) 1984

- Bırakın Yaşasınlar (Avcı Kemal) (Sinema Filmi) 1984

- Bir Kaç Güzel Gün İçin (Kemal Polat) (Sinema Filmi) 1984

- İdamlık (Komiser Murat) (Sinema Filmi) 1983

- Ölüme Son Adım (Kaan) (Sinema Filmi) 1983

- Çöl (Kemal) (Sinema Filmi) 1983

- Vahşi Kan (Rıza) (Sinema Filmi) 1983

- Erkekçe (Gırgır Ali) (Sinema Filmi) 1983

- En Büyük Yumruk (En Büyük Yumruk Murat) (Sinema Filmi) 1983

- Ölümsüz (Ali Kaya) (Sinema Filmi) 1982

- Son Savaşçı (Murat) (Sinema Filmi) 1982

- Son Akın (Mehmet (Koca Memil)) (Sinema Filmi) 1982

- Kelepçe (Dayı Cemil) (Sinema Filmi) 1982

- Kanije Kalesi (Kara Pençe) (Sinema Filmi) 1982

- Gırgır Ali (Gırgır Ali) (Sinema Filmi) 1982

- Dünyayı Kurtaran Adam (Murat) (Sinema Filmi) 1982

- Dört Yanım Cehennem (Murat) (Sinema Filmi) 1982

- İntikam Yemini (Seyit) (Sinema Filmi) 1981

- Öğretmen Kemal (Öğretmen Kemal ) (Sinema Filmi) 1981

- Önce Hayaller Ölür (Kemal) (Sinema Filmi) 1981

- Unutulmayanlar (Fahrettin/Doktor) (Sinema Filmi) 1981

- Takip (Hasan) (Sinema Filmi) 1981

- Su (Murat) (Sinema Filmi) 1981

- Kader Arkadaşı (Yusuf) (Sinema Filmi) 1981

- Acı Günler (Cemal) (Sinema Filmi) 1981

- Sarışın Tehlike (Metin Tunç) (Sinema Filmi) 1980

- Rüzgar (Davut) (Sinema Filmi) 1980

- Rahmet Ve Gazap (Yusuf) (Sinema Filmi) 1980

- Kartal Murat (Kartal Murat) (Sinema Filmi) 1980

- Destan (Fahrettin/Yabancı) (Sinema Filmi) 1980

- İki Cambaz (Tayfun / Cemil) (Sinema Filmi) 1979

- Üç Tatlı Bela / Öldüren Örümce... (Atmaca Ahmet) (Sinema Filmi) 1979

- Üç Sevgilim (Sinema Filmi) 1979

- Vatandaş Rıza (Rıza) (Sinema Filmi) 1979

- Süpermenler (Murat) (Sinema Filmi) 1979

- Pusu (Sinema Filmi) 1979

- Küskün Çiçek (Müffettiş Ahmet) (Sinema Filmi) 1979

- Kanun Gücü (Ahmet/Hanzo) (Sinema Filmi) 1979

- Canikom (Fikret/İzzet) (Sinema Filmi) 1979

- Ölüm Görevi (Şahin) (Sinema Filmi) 1978

- Vahşi Gelin (Murat Yağız) (Sinema Filmi) 1978

- Maden (İlyas) (Sinema Filmi) 1978

- Kılıç Bey (Kılıç Bey) (Sinema Filmi) 1978

- Kara Murat Devler Savaşıyor (Kara Murat) (Sinema Filmi) 1978

- Kaplanlar Ağlamaz (Canpolat) (Sinema Filmi) 1978

- Görünmeyen Düşman (Orhan) (Sinema Filmi) 1978

- Gelincik (Alişan) (Sinema Filmi) 1978

- Baba Kartal (Kartal) (Sinema Filmi) 1978

- İstasyon (Gırgır Ali) (Sinema Filmi) 1977

- Yıkılmayan Adam (Çakır) (Sinema Filmi) 1977

- Sevgili Oğlum (İskender Önal) (Sinema Filmi) 1977

- Satılmış Adam (Halil) (Sinema Filmi) 1977

- Kara Murat Denizler Hakimi (Kara Murat) (Sinema Filmi) 1977

- Hakanlar Çarpışıyor (Olcayto/Halit/Başbuğ Toluğ Bey) (Sinema Filmi) 1977

- Güneş Ne Zaman Doğacak (Yavuz) (Sinema Filmi) 1977

- Cemil Dönüyor (Komiser Cemil ) (Sinema Filmi) 1977

- Baskın (Poyraz Murat) (Sinema Filmi) 1977

- Baba Ocağı (Halil Güneylioğlu) (Sinema Filmi) 1977

- Altay'dan Gelen Yiğit (Başbuğ Toluğ Bey/Olcayto/Halit) (Sinema Filmi) 1977

- Akrep Yuvası (Komiser Kemal) (Sinema Filmi) 1977

- Adalet (Sinema Filmi) 1977

- Yarınsız Adam (Murat Demir) (Sinema Filmi) 1976

- Tuzak (Ömer Doruk) (Sinema Filmi) 1976

- Tek Başına (Kemal) (Sinema Filmi) 1976

- Mağlup Edilemeyenler (Murat Sözeri) (Sinema Filmi) 1976

- Korkusuz Cengaver (Şahin Bey) (Sinema Filmi) 1976

- Kara Murat Şeyh Gaffar'a Karşı (Kara Murat) (Sinema Filmi) 1976

- Hınç (Kemal) (Sinema Filmi) 1976

- Deli Şahin (Deli Şahin) (Sinema Filmi) 1976

- Darbe (Ahmet) (Sinema Filmi) 1976

- Che Carambole Ragazzi (Horoz Ali) (Sinema Filmi) 1976

- Babanın Suçu (Kemal) (Sinema Filmi) 1976

- Şafakta Buluşalım (Halil) (Sinema Filmi) 1975

- İnsan Avcısı (Metin) (Sinema Filmi) 1975

- Üç Kağıtçılar (Horoz Ali) (Sinema Filmi) 1975

- Soysuzlar (Murat) (Sinema Filmi) 1975

- Kılıç Aslan (Süleyman Şah/ Kılıçaslan) (Sinema Filmi) 1975

- Kara Murat Kara Şövalyeye Karş... (Kara Murat/Mehmet) (Sinema Filmi) 1975

- Deli Yusuf (Ali) (Sinema Filmi) 1975

- Cemil (Komiser Cemil ) (Sinema Filmi) 1975

- Babanın Oğlu (Murat Taner) (Sinema Filmi) 1975

- Babaların Babası (Murat Yılmaz) (Sinema Filmi) 1975

- Babacan (Şahin) (Sinema Filmi) 1975

- Önce Vatan (Komutan Yavuz) (Sinema Filmi) 1974

- Yalnız Adam (Murat) (Sinema Filmi) 1974

- Oğul (Alişan) (Sinema Filmi) 1974

- Kin (Kenan) (Sinema Filmi) 1974

- Karateciler İstanbul'da (Erol Arkın) (Sinema Filmi) 1974

- Kara Murat Ölüm Emri / Kardeş ... (Kara Murat) (Sinema Filmi) 1974

- Dayı (Murat) (Sinema Filmi) 1974

- Bırakın Yaşayalım / Pusu (Osman) (Sinema Filmi) 1974

- Belalılar (Selim) (Sinema Filmi) 1974

- Battal Gazi'nin Oğlu (Battal Gazi) (Sinema Filmi) 1974

- Babalık (Murat) (Sinema Filmi) 1974

- Ayrı Dünyalar (Fırtına Kemal) (Sinema Filmi) 1974

- Çaresizler (Murat/Kadir) (Sinema Filmi) 1973

- Yumurcak Küçük Kovboy (Keskin) (Sinema Filmi) 1973

- Yanaşma (Yanaşma Mehmet) (Sinema Filmi) 1973

- Vurgun (Kazanova Mehmet) (Sinema Filmi) 1973

- Kuşçu (Kuşçu Murat) (Sinema Filmi) 1973

- Kara Murat Fatih'in Fermanı (Kara Murat) (Sinema Filmi) 1973

- Gönülden Yaralılar (Murat Keskin) (Sinema Filmi) 1973

- Battal Gazi Geliyor (Battal Gazi/Seyyit Battal) (Sinema Filmi) 1973

- Acı Hayat (Kerem Ateşoğlu) (Sinema Filmi) 1973

- Çöl Kartalı (Yüzbaşı Murat) (Sinema Filmi) 1972

- Yaralı Kurt (Ali Karasu) (Sinema Filmi) 1972

- Murat İle Nazlı (Dr.Murat Çavuşoğlu) (Sinema Filmi) 1972

- Mahkum (Kemal Erkan) (Sinema Filmi) 1972

- Kara Murat: Fatih'ın Fedaisi (Kara Murat) (Sinema Filmi) 1972

- Hayatımızın En Güzel Yılları (Murat Par) (Sinema Filmi) 1972

- Günahsızlar (Kemal) (Sinema Filmi) 1972

- Battal Gazi'nin İntikamı (Battal Gazi) (Sinema Filmi) 1972

- Alın Yazısı (Haydar) (Sinema Filmi) 1972

- İki Esir (Murat) (Sinema Filmi) 1971

- Vahşi Çiçek (Fikret) (Sinema Filmi) 1971

- Severek Ayrılalım (Ömer) (Sinema Filmi) 1971

- Satın Alınan Koca (Murat Uraz) (Sinema Filmi) 1971

- Oyun Bitti (Doğan Alp) (Sinema Filmi) 1971

- Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri (Malkoçoğlu) (Sinema Filmi) 1971

- Küçük Sevgilim (Dr. Murat Akova) (Sinema Filmi) 1971

- Hak Yolu (Ali) (Sinema Filmi) 1971

- Fakir Aşıkların Romanı (Kemal Ersan) (Sinema Filmi) 1971

- Cehenneme Bir Yolcu (Fikret) (Sinema Filmi) 1971

- Battal Gazi Destanı (Battal Gazi-Hüseyin Gazi) (Sinema Filmi) 1971

- Adını Anmayacağım (Engin) (Sinema Filmi) 1971

- Yusuf İle Züleyha / Hazreti Yu... (Yusuf) (Sinema Filmi) 1970

- Yumurcak Köprüaltı Çocuğu (Nihat Ak) (Sinema Filmi) 1970

- Yarım Kalan Saadet (Ekrem Arkın) (Sinema Filmi) 1970

- Selahattin Eyyubi (Selahattin Eyyubi) (Sinema Filmi) 1970

- Hayatım Sana Feda (Harun) (Sinema Filmi) 1970

- Hayatım Sana Feda (Harun Bey) (Sinema Filmi) 1970

- Ferhat ile Şirin (Ferhat) (Sinema Filmi) 1970

- Arım, Balım, Peteğim (Harun) (Sinema Filmi) 1970

- Adsız Cengaver (Adsız) (Sinema Filmi) 1970

- İnsanlar Yaşadıkça (Orhan Gündoğdu/Ahmet) (Sinema Filmi) 1969

- Vatan Ve Namık Kemal (İslam Bey) (Sinema Filmi) 1969

- Sevgili Babam (Sedat Ersoy) (Sinema Filmi) 1969

- Osmanlı Kartalı (İslam Bey/Ahmet) (Sinema Filmi) 1969

- Melikşah (Ali) (Sinema Filmi) 1969

- Malkoçoğlu Cem Sultan (Polat/Malkoçoğlu) (Sinema Filmi) 1969

- Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor (Malkoçoğlu) (Sinema Filmi) 1969

- Lekeli Melek (Suat Sonderoğlu) (Sinema Filmi) 1969

- Hayat Kavgası (Murat) (Sinema Filmi) 1969

- Büyük Yemin (Ali/Ahmet) (Sinema Filmi) 1969

- Aşk Mabudesi (Ekrem Arkın) (Sinema Filmi) 1969

- Ala Geyik (Halil) (Sinema Filmi) 1969

- Şafak Sökmesin (Vedat Akman) (Sinema Filmi) 1968

- İlk ve Son (Mecdi) (Sinema Filmi) 1968

- Yüzbaşının Kızı (Murat Ertürk) (Sinema Filmi) 1968

- Son Vurgun (Kurşunların Yağmu... (Sedat Tüzer) (Sinema Filmi) 1968

- Malkoçoğlu Kara Korsan (Malkoçoğlu) (Sinema Filmi) 1968

- Köroğlu (Ruşen Ali-Köroğlu) (Sinema Filmi) 1968

- Kader (Polat) (Sinema Filmi) 1968

- Hacı Murat Geliyor (Hacı Murat) (Sinema Filmi) 1968

- Gök Bayrak (Bahadır) (Sinema Filmi) 1968

- Eşkiya Halil / Haydut (Halil) (Sinema Filmi) 1968

- Beş Ateşli Kadın (Murat) (Sinema Filmi) 1968

- Belalı Hayat (Ahmet Akyürek) (Sinema Filmi) 1968

- Baharda Solan Çiçek (Mühendis Murat) (Sinema Filmi) 1968

- Artık Sevmeyeceğim (Kemal) (Sinema Filmi) 1968

- Acı İntikam (Orhan Şahin) (Sinema Filmi) 1968

- İdam Günü (Sinema Filmi) 1967

- Zengin Ve Serseri (Ekrem Erdeniz) (Sinema Filmi) 1967

- Zehirli Hayat (Doğan Arkın) (Sinema Filmi) 1967

- Yıkılan Yuva (Ekrem Soysal) (Sinema Filmi) 1967

- Yüzbaşı Kemal (Kemal / Orhan Şahin) (Sinema Filmi) 1967

- Silahlı Paşazade (Şahin) (Sinema Filmi) 1967

- Seni Affedemem (Murat Özkut) (Sinema Filmi) 1967

- Ringo Kid (Ringo Kid) (Sinema Filmi) 1967

- Pranga Mahkumu (Yüzbaşı Talat) (Sinema Filmi) 1967

- Namus Borcu (Murat Karadayı) (Sinema Filmi) 1967

- Malkoçoğlu Krallara Karşı (Malkoçoğlu Ali Bey) (Sinema Filmi) 1967

- Kırbaç Altında (Selim Çelik) (Sinema Filmi) 1967

- Hacı Murat (Hacı Murat) (Sinema Filmi) 1967

- Cici Gelin (Orhan Kurtuluş) (Sinema Filmi) 1967

- Bir Şoförün Gizli Defteri (Ali) (Sinema Filmi) 1967

- Alpaslan'ın Fedaisi Alpago (Alpago) (Sinema Filmi) 1967

- Şafakta Üç Kurşun (Sinema Filmi) 1966

- İntikam Uğruna (Sedat Akman) (Sinema Filmi) 1966

- İntikam Ateşi (Murat) (Sinema Filmi) 1966

- İki Yabancı (Sinema Filmi) 1966

- Çıtkırıldım (Sinema Filmi) 1966

- Zehirli Hayat (Doğan) (Sinema Filmi) 1966

- Yakut Gözlü Kedi (Murat Davman) (Sinema Filmi) 1966

- Suçsuz Firari (Kenan Sarvan) (Sinema Filmi) 1966

- Malkoçoğlu (Malkoçoğlu Ali Bey) (Sinema Filmi) 1966

- Kıskanç Kadın (Kemal Seden) (Sinema Filmi) 1966

- Kolsuz Kahraman (Yiğit Alpago) (Sinema Filmi) 1966

- Karanlıklar Meleği (Kemal Dikmen) (Sinema Filmi) 1966

- Göklerdeki Sevgili (Timur Karaşah) (Sinema Filmi) 1966

- Fakir Bir Kız Sevdim (Cüneyt Bakıroğlu) (Sinema Filmi) 1966

- Dişi Düşman (Cengiz) (Sinema Filmi) 1966

- Damgalı Adam (Murat) (Sinema Filmi) 1966

- Cibali Karakolu (Sinema Filmi) 1966

- Ayrılık Şarkısı (Murat Aşkın) (Sinema Filmi) 1966

- Affedilmeyen (Yalçın Arkan) (Sinema Filmi) 1966

- Acı Tesadüf (Sinema Filmi) 1966

- İnatçı Gelin (METİN) (Sinema Filmi) 1965

- Ölüme Kadar / Ölümden Beter (Murat) (Sinema Filmi) 1965

- Sürtük (Piyanist Cüneyt) (Sinema Filmi) 1965

- Silahların Sesi (Çetin/Ali Cengiz) (Sinema Filmi) 1965

- Sevişmek Yasak (Sinema Filmi) 1965

- Sevgim Ve Gururum (Cihat Bağdatlı) (Sinema Filmi) 1965

- Serseri Aşık (Erol) (Sinema Filmi) 1965

- Satılık Kalp (Bülent) (Sinema Filmi) 1965

- Kırık Hayatlar (Ömer) (Sinema Filmi) 1965

- Horasan'ın Üç Atlısı (Ebu Müslim Horasani) (Sinema Filmi) 1965

- Horasan'dan Gelen Bahadır (Ebu Müslim Horasani) (Sinema Filmi) 1965

- Haremde Dört Kadın (Dr. Cemal) (Sinema Filmi) 1965

- Fakir Gencin Romanı (Turgut Subaş) (Sinema Filmi) 1965

- Dudaktan Kalbe (Kenan) (Sinema Filmi) 1965

- Devlerin Kavgası (Murat) (Sinema Filmi) 1965

- Canım Sana Feda (Ahmet) (Sinema Filmi) 1965

- Aşk ve İntikam (Nejat/Osman) (Sinema Filmi) 1965

- Ah Bu Dünya (Sinema Filmi) 1965

- Şoför Nebahat Ve Kızı (Murat) (Sinema Filmi) 1964

- İstanbul'un Kızları (Semih) (Sinema Filmi) 1964

- İstanbul Sokaklarında (Metin) (Sinema Filmi) 1964

- Çöpçatanlar Kampı (Sinema Filmi) 1964

- Yankesici Kız (Orhan Varol) (Sinema Filmi) 1964

- Yalnız Değiliz (Hakan) (Sinema Filmi) 1964

- Sıkı Dur Geliyorum (Murat/Osman) (Sinema Filmi) 1964

- Hepimiz Kardeşiz (Öğretmen Ahmet) (Sinema Filmi) 1964

- Günah Kadınları (Sinema Filmi) 1964

- Gözleri Ömre Bedel (Suat Arseren) (Sinema Filmi) 1964

- Gurbet Kuşları (Selim Bakırcıoğlu) (Sinema Filmi) 1964

- Cehennem Arkadaşları (Eşref) (Sinema Filmi) 1964

- Aşk ve Kin (Doktor Kadri Ersoy) (Sinema Filmi) 1964

- Ayşecik Çıtı Pıtı Kız (Sinema Filmi) 1964