Son Dakika | ’Devrimci Karargah’ kumpasında 22 FETÖ’cü hakim ve savcıya yeni dava: FETÖ’nün amaçları doğrultusunda hareket ettiler

50 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Eski yargı mensuplarının Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 109/1, 109/3.d ve 53/1 maddeleri uyarınca "Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan, her bir mağdura yönelik eylemleri sebebiyle ayrı ayrı 10 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası istendi. cezalandırılmaları istendi.

MAĞDURLAR AKLANDI, HAKSIZ TUTUKLAMA FATURASI KUMPASÇILARA KESİLDİ

İddianamede yer alan bilgilere göre kumpas mağdurları Özgür Cafer Kalafat, Gülseren Poyraz, Muhammet Çetin, Süleyman Gürkan Anıl ve Onur Sarıefe, kendilerine yöneltilen "Devrimci Karargâh terör örgütü üyeliği" suçlamalarından yargılandıkları mahkemelerde tek tek beraat etti. Beraat kararlarının Yargıtay ilgili ceza dairelerince onanarak kesinleşmesinin ardından mağdurlar yasal haklarını kullanarak Hazine aleyhine tazminat davaları açtı: Özgür Cafer Kalafat'ın İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesinde açtığı dava, Gülseren Poyraz'ın İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinde açtığı dava, Muhammet Çetin'in İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesinde açtığı dava, Süleyman Gürkan Anıl'ın İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesinde açtığı dava, Onur Sarıefe'nin Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açtığı dava, mağdurlar lehine karara bağlandı. Mahkemelerin Hazineyi tazminat ödemeye mahkûm etmesiyle birlikte, verdikleri haksız kararlarla devleti mali zarara uğratan eski hâkim ve savcılara ceza davası açılmasının önü açıldı.

HSK İZNİYLE SANIK SANDALYESİNE OTURACAK 22 İSİM

Soruşturma sürecinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesinin 08/10/2024 tarihli kararıyla kovuşturma izni verildi. İddianamede sanık sıfatıyla yer alan 22 ismin tamamının, HSK Genel Kurulu tarafından FETÖ/PDY terör örgütü iltisakları nedeniyle meslekten çıkarılan eski yargı mensupları olduğu belirtildi.