SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da "vahşet evi"! Bir deri bir kemik bulundu: Sema Mangaz olayında kan donduran detaylar

"KURTARIN BENİ" ÇIĞLIKLARI VE ÖLÜMDEN ÖNCEKİ ŞİKAYET

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığı bilgilere göre; Evde yaşanan dramın sadece Sema Mangaz ile sınırlı kalmadığı anlaşıldı. Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden anne Ünzile Mangaz'ın da benzer bir şiddet sürecinden geçtiği iddia ediliyor. Annenin sürekli apartman boşluğunda yankılanan "Kurtarın beni!" çığlıklarının komşular tarafından duyulduğu belirtildi. Bu şiddetin failinin, annenin öz kızı Suna Mangaz olduğu iddia ediliyor. Anne Ünzile Mangaz'ın vefatından sadece 2-3 gün önce emniyete giderek, "Kızım bana şiddet uyguluyor" diyerek şikayette bulunduğu ortaya çıktı.