SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da "vahşet evi"! Bir deri bir kemik bulundu: Sema Mangaz olayında kan donduran detaylar

Gaziosmanpaşa'da sessiz sedasız yaşanan dram, mahalle sakinlerinin burnuna gelen ağır çamaşır suyu kokusu ve evden yükselen çığlıklarla deşifre oldu. Olay yerine baskın yapan emniyet güçleri, 35 yaşındaki Sema Mangaz'ı bir deri bir kemik kalmış halde buldu. Genç kadının vücudundaki darp izleri, sistematik bir işkencenin kanıtı niteliğindeydi.
KOMŞULARIN İHBARI DEHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI
Bölge sakinlerinin ifadelerine göre, daireden bir süredir çevreye ağır kokular yayıldığı belirtildi. Özellikle baskın bir çamaşır suyu kokusunun duyulması, evdeki hijyen koşullarına ve yaşanmış olabilecek şüpheli durumlara dair endişeleri artırdı.
"KURTARIN BENİ" ÇIĞLIKLARI VE ÖLÜMDEN ÖNCEKİ ŞİKAYET
A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığı bilgilere göre; Evde yaşanan dramın sadece Sema Mangaz ile sınırlı kalmadığı anlaşıldı. Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden anne Ünzile Mangaz'ın da benzer bir şiddet sürecinden geçtiği iddia ediliyor. Annenin sürekli apartman boşluğunda yankılanan "Kurtarın beni!" çığlıklarının komşular tarafından duyulduğu belirtildi. Bu şiddetin failinin, annenin öz kızı Suna Mangaz olduğu iddia ediliyor. Anne Ünzile Mangaz'ın vefatından sadece 2-3 gün önce emniyete giderek, "Kızım bana şiddet uyguluyor" diyerek şikayette bulunduğu ortaya çıktı.
MUTFAKTA YİYECEK, ODADA EŞYA YOK
Evin içerisindeki yaşam koşullarının tam bir sefalet içinde olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde evin genelinde eşya bulunmadığı, koridor kısmında sadece birkaç vantilatörün olduğu görüldü.
Sema Mangaz'ın demir bir karyolada bulunduğu, mutfakta ise tek bir yiyecek maddesine dahi rastlanmadığı belirlendi. 35 yaşındaki kadının ağır bir yetersiz beslenme ve sistematik psikolojik baskıya maruz kaldığı saptandı.
GÖZLER ATK RAPORUNDA
Sema Mangaz'ın hastanedeki tedavi süreci ve tıbbi gözetimi devam ederken, olayın adli boyutuyla ilgili kritik gelişmeler yaşanıyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan abla Suna Mangaz hakkındaki adli süreç henüz tamamlanmış değil. Soruşturmanın hangi yönde derinleşeceği ve ihmal ya da şiddet iddialarının hukuki boyutu, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan kesin raporun ardından netlik kazanacak.
SEMA MANGAZ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Sema Mangaz'ın sağlık durumuyla ilgili süreç, hastanedeki yoğun tedavi ve tıbbi gözetim altında devam etmektedir. Uzun süreli yetersiz beslenme ve maruz kaldığı psikolojik baskı nedeniyle bitkin düşen 35 yaşındaki Mangaz, doktorların yakın takibi altındadır. Sağlık ekipleri, genç kadının hem fiziksel toparlanması hem de yaşadığı travmanın etkilerini atlatabilmesi için gerekli müdahaleleri sürdürmektedir.
HAYATTAN İZOLE BİR YAŞAM
Mahalle sakinlerinin tanıklıkları, ailenin dış dünya ile bağını tamamen kestiğini gösteriyor. Eve giren çıkanın olmadığı ve ailenin toplumdan tamamen izole bir şekilde yaşadığı ifade edildi. Şimdi emniyetin yürüteceği kapsamlı soruşturmanın sonuçları bekleniyor.