Son dakika haberi: Halil Falyalı cinayetinde karar! Söylemez Kardeşlerden birine çifte müebbet diğerine...

Son dakika haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehrinin Çatalköy mevkiinde bulunan 20 Temmuz Caddesi üzerinde, 8 Şubat 2022 günü saat 18.45 sıralarında Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş uzun namlulu ateşli silahlarla saldırıya uğramıştı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin "Tasarlayarak kasten öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 12'şer yıla kadar hapisleri istendi. Diğer 4 şüphelinin ise "Tasarlayarak öldürmeye yardım" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından ise 32 yıl 6 aydan 46 yıla kadar hapisleri talep ediliyor.
KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Faysal Söylemez ve ve Abdurrahim Çelik getirildiler. Mustafa Söylemez'in de bulunduğu bazı sanıklar ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldılar. Özge Falyalı'nın avukatı da duruşmaya katıldı. Duruşma savcısı, eski mütalaasını tekrarladığını söyledi. Şikayetçi avukatı, sanıkların cezalandırılmasını talep ettiler.
SÖYLEMEZ KARDEŞİN BİRİ BERAAT ETTİ DİĞER MÜEBBET ALDI
Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Faysal Söylemez'in "Tasarlayarak kasten öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından beraatına kararı vererek tahliye etti. Heyet, sanık Mustafa Söylemez hakkında ise "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan beraatına, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'a yönelik "Tasarlayarak kasten öldürme " suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluğunun devamına hükmetti.
TÜM SANIKLAR ÖRGÜTTEN BERAAT ETTİ
Sanık Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener ve Ender Yıldız hakkında ise Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'a yönelik öldürme suçlarından dolayı "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezası verilerek tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Tüm sanıklar hakkında "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından ise beraat kararı verildi.