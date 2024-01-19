Son dakika haberi: Halil Falyalı cinayetinde karar! Söylemez Kardeşlerden birine çifte müebbet diğerine...

Son dakika haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehrinin Çatalköy mevkiinde bulunan 20 Temmuz Caddesi üzerinde, 8 Şubat 2022 günü saat 18.45 sıralarında Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş uzun namlulu ateşli silahlarla saldırıya uğramıştı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin "Tasarlayarak kasten öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 12'şer yıla kadar hapisleri istendi. Diğer 4 şüphelinin ise "Tasarlayarak öldürmeye yardım" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından ise 32 yıl 6 aydan 46 yıla kadar hapisleri talep ediliyor.