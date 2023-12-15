Haberler Yaşam Dilan Polat tutuklanmıştı: Çarpıcı gelişme! 2 bahis baronu daha…

Giriş Tarihi: 15.12.2023 13:13 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 13:21

Dilan Polat tutuklanmıştı: Çarpıcı gelişme! 2 bahis baronu daha…

Dilan Polat ve Engin Polat kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanmıştı. Polatlar soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dosyaya yeni bir MASAK raporu girerken; "Yasadışı bahis" suçundan tutuklanan Veysel Şahin ve Derkan Başer de şüpheli sıfatıyla dava dosyasına dahil oldu. Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı'nın en yakınlarından birisi olan Veysel Şahin tutuklanınca; Kara parayı aklama görevi Bahis Kraliçe'si olarak bilinen Sibel Balkotan'a kalmıştı. Sibel Balkotan ile Polat Ailesi'nin yolları ise şöyle kesişmişti…