Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dilan Polat tutuklanmıştı: Çarpıcı gelişme! 2 bahis baronu daha…
Giriş Tarihi: 15.12.2023 13:13 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 13:21

Dilan Polat tutuklanmıştı: Çarpıcı gelişme! 2 bahis baronu daha…

Dilan Polat ve Engin Polat kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanmıştı. Polatlar soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dosyaya yeni bir MASAK raporu girerken; "Yasadışı bahis" suçundan tutuklanan Veysel Şahin ve Derkan Başer de şüpheli sıfatıyla dava dosyasına dahil oldu. Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı'nın en yakınlarından birisi olan Veysel Şahin tutuklanınca; Kara parayı aklama görevi Bahis Kraliçe'si olarak bilinen Sibel Balkotan'a kalmıştı. Sibel Balkotan ile Polat Ailesi'nin yolları ise şöyle kesişmişti…

SABAH
Dilan Polat tutuklanmıştı: Çarpıcı gelişme! 2 bahis baronu daha…

Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Yasadışı bahis", "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanuna muhalefet" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Dilan Polat tutuklanmıştı: Çarpıcı gelişme! 2 bahis baronu daha…

"YASADIŞI BAHİS" HÜKÜMLÜLERİ DAVA DOSYASINA ŞÜPHELİ OLARAK EKLENDİ
Bu kapsamda Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 16 şüpheli tutuklanmıştı. Polat ailesi soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında yeni bir MASAK raporu daha soruşturma dosyasına girdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dilan Polat tutuklanmıştı: Çarpıcı gelişme! 2 bahis baronu daha…

Aynı zamanda "Yasadışı bahis" suçundan hüküm giyen Veysel Şahin ve Derkan Başer de şüpheli sıfatıyla dava dosyasına eklendi.

Dilan Polat tutuklanmıştı: Çarpıcı gelişme! 2 bahis baronu daha…

NE OLMUŞTU?
ATV Haber, Türkiye'nin konuştuğu Dilan Polat Engin Polat davasıyla ilgili geçtiğimiz günlerde yeni detaylara ulaşmıştı. Buna göre; Her şey bahis baronu Halil Falyalı'nın 8 Şubat 2022 tarihinde Kıbrıs'ta öldürülmesiyle başlamıştı.

Kara para trafiği deşifre oldu: Dilan Polat, Bahis Kraliçesi ve Halil Falyalı! İşte Enercii'nin kaynağı! | Video

Dilan Polat tutuklanmıştı: Çarpıcı gelişme! 2 bahis baronu daha…

Yasa dışı bahisten büyük paralar kazanan Falyalı, servetini aklamak için yurt dışında oteller yaptırmıştı. Ancak o öldükten sonra en yakınındakiler parayı Türkiye'ye getirmek için planlar yaptı.

SON DAKİKA