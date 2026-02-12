SON DAKİKA | Hatice öğretmenin ölümünde "tırnak" delili: Sevgilisinden pes dedirten savunma!

DNA ÖRNEKLERİ ŞÜPHELİYİ ELE VERDİ: SAMSUN'DA GÖZALTI VE TUTUKLAMA
Soruşturmaya ilişkin çalışmalar kapsamında, şüpheli Beytullah Ö'nün tırnak arasından alınan sürüntü örneklerinde maktule ait DNA profili tespit edildi. Bunun üzerine Beytullah Ö. 13 Ocak'ta Samsun'da yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
20 DAKİKA SONRA EV SAHİBİ ARAYARAK HABER VERDİ
Hatiçe Biçmek ile Haziran 2024'te sevgili olduklarını anlatan şüpheli Beytullah Ö. savcılık ifadesinde, "Ben şehir dışında yaşıyordum. Olay gününden 2 ay öncesinde İstanbul'da olayın gerçekleştiği evi tuttuk. Benim burada olduğum zamanlarda beraber yaşamaya başladık. Ara ara kalıyordum. Ben olay tarihinde kolluk ifademde de anlattığım üzere Hatice ile gündüzden beraberdik. Birlikte kahvaltı yaptık sonra o özel derse gitti. Ben evde yalnızdım. Özel dersten çıkınca akşam saat 20.00 gibi AVM'de buluştuk. Sonrasında alkol satın alıp eve geçtik. İkimizde sarhoş olmuştuk.
"TARTIŞMA SONRASI EVDEN AYRILDIM, GÖRÜNTÜLÜ ARAYINCA DÖNDÜM"
Benim herkesten bir şey sakladığımı söylediğimi iddia ederek benimle tartışmaya başladı. Saat gece 02.30 sıralarında evden ayrıldım. Ben kendisine böyle bir şey söylemediğimi izah etmeye çalıştım ancak ikna olmadı sinirlenip ağlamaya başladı. Bende bunun üzerine 03.20 sıralarında evden ayrıldım. Evin yakınındaki bir parka giderek oturdum. Burada Elazığ'da bulunan arkadaşım Ersan'ı aradım. Ersan'ın bana borcu vardı. Arayıp bu parayı istedim. Hatice'yi evden çıktığımda engellemiştim. Beni Instagram'dan görüntülü aradı. Instagramda görüştükten sonra engeli kaldırdım. Beni eve çağırdı. Eve geçtim. Benden özür diledi. Ben yatak odasına geçip dinlendim. O alkol almaya devam etti.
"EVE İKİNCİ KEZ DÖNDÜĞÜMDE..."
05.00 sıralarında kalkarak evden çıktım. Hatice o sırada yeni aldığı kitapları okuyordu ve şarap içiyordu. Sonra Hatice'nin eski eşinden dolayı banka kartları sıkıntılı olduğu için kartımı Hatice'ye bırakarak evden ayrıldım. İzmit'e gitmek için Esenkent Metro durağına gittim. Metroda Kartal'dan indim. Kartal'dan Kocaeli Belediyesine ait otobüse binerek İzmit'e yola çıktım. Yaklaşık 20 dakika sonra ev sahibi beni arayarak olayı haber verdi. Bende geri döndüm. Biz Hatice ile o gün yaklaşık bir saat kadar tartıştık. Ben 03.00-03.30 gibi evden çıktıysam ondan bir saat öncesinde tartışmaya başlamıştık. Eve ikinci kez döndükten sonra hiç tartışmayıp barıştık. Tartışma konumuz da Hatice'nin sarhoş olması nedeni ile benim söylemediğim şeyleri söylemişim gibi düşünüp bu konuda ısrarcı olmasıydı" dedi.
DNA SORULDU, SAVUNMASI DİKKAT ÇEKTİ
Maktulün DNA'sının tırnağında çıkması sorulduğunda Beytullah Ö., "hayır aramızda herhangi bir fiziksel temas olmadı, o gece ilişkiye de girmedik. Evde sadece tartıştık. Bana sen yalan söylüyorsun diye sinir patlaması yaşadı. Bende sakin ol bağırma dedim, biz son 8-9 aydır beraberdik. Hatice benim yanımda kesinlikle imdat diye bağırmadı. Ben çıktıktan sonra belki eve başkası gelmiştir. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen Hatice Biçmek'in DNA örneklerinin şüphelinin tırnağında çıkması sorulduğunda, "Biz öpüşmüştük ondan kalmış olabilir. Bir de aramızdaki tartışma esnasında temas etmiş olabiliriz.
"PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI, SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"
Hatice ağustos ayında Bakırköy'de bir doktora gitmişti. Psikolojik sorunları sebebi ile ancak tam detaylarını bilmiyorum. Bildiğim kadarı ile öfke kontrol problemi vardı. Hatice'nin psikolojik rahatsızlıkları olduğunu biliyordum ancak onun iyileşmesi için gösteriyordum. Hatice ben evden ayrıldıktan sonra camdan atlamış bu konuda aleyhime olan hiçbir beyanı kabul etmiyorum" dedi.