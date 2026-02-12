SON DAKİKA | Hatice öğretmenin ölümünde "tırnak" delili: Sevgilisinden pes dedirten savunma!

"EVE İKİNCİ KEZ DÖNDÜĞÜMDE..."

05.00 sıralarında kalkarak evden çıktım. Hatice o sırada yeni aldığı kitapları okuyordu ve şarap içiyordu. Sonra Hatice'nin eski eşinden dolayı banka kartları sıkıntılı olduğu için kartımı Hatice'ye bırakarak evden ayrıldım. İzmit'e gitmek için Esenkent Metro durağına gittim. Metroda Kartal'dan indim. Kartal'dan Kocaeli Belediyesine ait otobüse binerek İzmit'e yola çıktım. Yaklaşık 20 dakika sonra ev sahibi beni arayarak olayı haber verdi. Bende geri döndüm. Biz Hatice ile o gün yaklaşık bir saat kadar tartıştık. Ben 03.00-03.30 gibi evden çıktıysam ondan bir saat öncesinde tartışmaya başlamıştık. Eve ikinci kez döndükten sonra hiç tartışmayıp barıştık. Tartışma konumuz da Hatice'nin sarhoş olması nedeni ile benim söylemediğim şeyleri söylemişim gibi düşünüp bu konuda ısrarcı olmasıydı" dedi.