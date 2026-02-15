SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! Meteoroloji’den 9 ile ’sarı’ kodlu alarm! Yalancı bahar yerini kar ve fırtınaya bırakıyor! O günler kritik

Türkiye, kış ortasında adeta bir "şok" yaşıyor. Kutup soğuklarının hemen ardından gelen Libya kaynaklı lodos, sıcaklıkları nisan-mayıs değerlerine taşıdı. Ancak uzmanlar uyarıyor: Bu sadece bir yalancı bahar! Yeni haftada termometreler çakılacak, fırtına ve çöl tozu Türkiye'yi esir alacak.
BU ŞEHİRLERE "SARI KOD" VERİLDİ: FIRTINA 70 KM/SAATI BULACAK!
Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısına göre; Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ için sarı kodlu alarm verildi. Lodosun hızı batı bölgelerinde saatte 70 kilometreye kadar çıkacak. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmelerine karşı hayati risk bulunuyor!
ÇÖL TOZU VE 25 DERECE SICAKLIK BİR ARADA
Bugün (15 Şubat Pazar) sıcaklıklar rekor seviyede: İstanbul ve Ankara: 20°C Bursa, Kocaeli, Sakarya: 25°C, Ege ve Akdeniz: 22-23°C Sıcak havayla birlikte Libya üzerinden gelen çöl tozu taşınımı da görüş mesafesini düşürecek. Özellikle astım ve alerjisi olan vatandaşların bugün dışarı çıkarken tedbirli olması öneriliyor.
BUGÜN HAVA NASIL? (15 ŞUBAT PAZAR)
Bugün Türkiye'nin batı ve iç kesimleri, şubat ayında nadir görülen bir "sıcaklık şoku" yaşıyor. Libya üzerinden taşınan sıcak hava dalgasıyla birlikte İstanbul ve Ankara 20, Bursa, Kocaeli ve Sakarya ise 25 derece seviyelerini görecek. Ancak güneşli havaya aldanmamak gerekiyor; zira lodosun taşıdığı çöl tozu gökyüzünü puslu bir hale getirebilir. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da görülen yoğun sis, öğle saatlerinden itibaren yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakacak. Batı bölgelerinde ise rüzgarın hızı saatte 70 kilometreyi bularak hayatı olumsuz etkileyebilir.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Milyonlarca İstanbullunun merakla beklediği "Kar yağacak mı?" sorusuna Meteoroloji'den net bir yanıt geldi. Bugün 20 dereceyi gören İstanbul'da sıcaklıklar, yeni haftanın başlamasıyla birlikte kademeli olarak düşecek. Çarşamba ve perşembe günleri termometrelerin 7-8 derecelere kadar gerilemesi bekleniyor. Ancak paylaşılan güncel haritalara göre; bu sistemde İstanbul için kar yağışı beklenmiyor. Yağışlar İstanbul ve Marmara genelinde kuvvetli yağmur şeklinde görülecek. Kar yağışı ise aynı günlerde İç Anadolu'nun yüksekleri ile Doğu Anadolu bölgesinde etkili olacak.
LODOS NE ZAMAN BİTECEK?
Hafta sonuna damga vuran ve 9 ilde "sarı kodlu" alarm verilmesine neden olan şiddetli lodos, 16 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini yitirmeye başlayacak. Batıdan giriş yapan yağışlı sistemle birlikte rüzgarın yönü değişecek. Salı günü itibarıyla lodosun yerini daha serin ve yağış getiren rüzgarlara bırakması bekleniyor. Fırtınanın en etkili olduğu pazar günü boyunca; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması hayati önem taşıyor.
YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK? KAR NE ZAMAN GELİYOR?
16 Şubat Pazartesi: Yağmur Batıdan Giriş Yapıyor Yalancı bahar Pazartesi günü veda ediyor. Marmara ve Ege üzerinden gelen sağanak yağışlar sıcaklıkları kademeli olarak düşürecek. İstanbul ve İzmir haftaya yağmurlu başlayacak.
17 ŞUBAT SALI: ŞİDDETLİ YAĞIŞ TÜM YURDU SARACAK
Salı günü yağışlı sistem genişliyor. Ege ve Akdeniz bölgesinde şiddetli sağanak yağışlar beklenirken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yağışlar karla karışık yağmura dönecek.
18-19 ŞUBAT ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE: KAR VE DONDURUCU SOĞUK!
Hafta ortasında hava iyice soğuyor. İç Anadolu (Ankara çevresi) ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Termometreler tek haneli rakamlara inecek, gece sıcaklıkları ise sıfırın altına (-4°C) kadar gerileyecek.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sakarya ve Bilecik hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi ve toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi ve toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
AYDIN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlı
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeybatısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 8°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu