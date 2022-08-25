Son dakika: Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İbrahim Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi.
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Son dakika: Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı.
Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
İbrahim Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi.
KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
A haber muhabiri Vural Efecik, kazayla ilgili şunları aktardı: Sağlık durumuyla ilgili şu an bilgi sahibi değiliz. Ekipler araç içinde sıkışanları kurtarmaya çalışıyor. Sanatçı akşam Yalıkavak'ta konser verecekti.
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ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İbrahim Tatlıses Bodrum'da kaza yaptı: Ünlü sanatçı araçta sıkıştı!