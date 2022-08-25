Son dakika: İbrahim Tatlıses Bodrum’da kaza yaptı: Ünlü sanatçı araçta sıkıştı!

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



A haber muhabiri Vural Efecik, kazayla ilgili şunları aktardı: Sağlık durumuyla ilgili şu an bilgi sahibi değiliz. Ekipler araç içinde sıkışanları kurtarmaya çalışıyor. Sanatçı akşam Yalıkavak'ta konser verecekti.