SON DAKİKA! İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi! Küçük kızı ile araçta sıkıştı! İşte son durumu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:51
07:04
02:32
Esenyurt'ta şiddetli sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşanıyor | Video 25.08.2022 | 09:45
00:40
Adana’da korna kavgasında sopa ve yumruklar konuştu | Video 25.08.2022 | 09:57
06:14
İstanbul’da sağanak başladı: Esenyurt’u yine su bastı! | Video 25.08.2022 | 09:27
01:35
Ankara’da DEAŞ’a yardım eden 13 kişi gözaltında | Video 25.08.2022 | 09:43
02:56
Arnavutköy'de sağanak yağış nedeniyle sokak göle döndü | Video 25.08.2022 | 09:24
00:53
Eski iş yerini soydu! Sivil Güven Timleri yakaladı | Video 25.08.2022 | 09:06
03:47
01:15
01:03
Afyonkarahisar’da yürekleri ağza getiren otobüs kazası | Video 25.08.2022 | 08:25
01:25
Esenler’de kan donduran kaza: 5 ölü, 1 ağır yaralı | Video 25.08.2022 | 08:25
01:16
Edirne'de sağanak yağış etkili oldu | Video 25.08.2022 | 08:25
01:08
Gelibolu’da trafik kazası: 1 ölü | Video 25.08.2022 | 08:25
00:29
01:01
00:58
Meksika’dan ABD’ye giden yolcu uçağının motoru havada alev aldı | Video 25.08.2022 | 00:13
01:15
Ölümden saniyelerle böyle kurtuldu | Video 24.08.2022 | 17:57
03:44
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı. Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İbrahim Tatlıses'in yanında kızının da olduğu öğrenildi.