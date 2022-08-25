Video Yaşam İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı kaza ile ilgili açıklamalarda bulundu | Video
İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı kaza ile ilgili açıklamalarda bulundu | Video

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı kaza ile ilgili açıklamalarda bulundu | Video

25.08.2022 | 16:01

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Sanatçı İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı, Tatlıses'in Muğla Bodrum'da geçirdiği kaza ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Sabah saatlerinde Bodrum-Yalıkavak yolunda trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı araçtan kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazadan sonra hastaneye babasının yanına giden Ahmet Tatlı'ın babasının başından ayrılmadığı belirtildi.

Çıkışta gazetecilere konuşan Ahmet Tatlı kazaya ilişkin "Baya kötüydü. İtfaiye ekiplerimiz çalışıyorlardı. Büyük bir kaza atlattılar. Doktorlarıyla görüştüm, sağlık durumu iyi." ifadelerini kullandı.

Tatlıses'in akşam saatlerinde sahneye çıkıp çıkmayacağına ilişkin soruya ise Ahmet Tatlıses "iyi galiba çıkabilir sahneye" diye yanıt verdi.

Bir gazetecinin "aranızda problem vardı tepkiniz ne oldu?" sorusuna ise Ahmet Tatlı, "Tehlikeli de olsa aracın dibine kadar girdim. Olur insanın burası kalptir, bir şekilde girersin. Bir daha yaşatmasın Rabbim." dedi.

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