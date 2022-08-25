Video Yaşam İbrahim Tatlıses geçirdiği kaza sonrası hastanede türkü söyledi! İşte o anlar | Video
İbrahim Tatlıses geçirdiği kaza sonrası hastanede türkü söyledi! İşte o anlar | Video

İbrahim Tatlıses geçirdiği kaza sonrası hastanede türkü söyledi! İşte o anlar | Video

25.08.2022 | 15:23

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Bodrum Yalıkavak'ta geçirdiği trafik kazası sonucu araç içerisinde mahsur kalan Şarkıcı İbrahim Tatlıses, ekiplerin mücadelesi sonucunda araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Tatlıses, kaldırıldığı hastanede; 'Ağrı Dağın Eteğinde' türküsünü söyledi.

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