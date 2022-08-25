İbrahim Tatlıses'i yanan araçtan böyle kurtardılar | Video

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Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses aracıyla kaza yaptı.Tatlıses'in, kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkan aracı öndeki otomobile çarpıp şarampole yuvarlandı. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, araçta sıkıştı. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılıp, hastaneye kaldırılan Tatlıses'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.