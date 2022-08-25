SON DAKİKA: İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum’da kaza yaptı! Tatlıses araçta sıkıştı!

Şu anda da 'Sahne alacağım' diyor. Kazadan dolayı bayağı korkmuş. Çok ciddi bir kaza, arkada uzanıyormuş, arabanın içerisinde 3 kez yuvarlanmış. Ayağı kırılmış ama bilincini kaybetmemiş" diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu arada kaza ile ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Başsavcı Hasan Dalak'ın talimatıyla Adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde olayın oluş biçimi araştırılacak ve ihmali olanlar hakkında adli işlem yapılacak.