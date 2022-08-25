SON DAKİKA: İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum’da kaza yaptı! Tatlıses araçta sıkıştı!

İBRAHİM TATLISES ARAÇTA SIKIŞTI!
Kazada İbrahim Tatlıses, kamyon şoförü Gültekin Gülsoy, polis memuru Alper Arıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Diğer 3 yaralının kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
İbrahim Tatlıses'e ilk müdahaleyi dargın olduğu oğlu Ahmet yaptı | Video
Kazadan sonra araçta sıkışan Tatlıses ile yaralıları kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
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İBRAHİM TATLISES: BENİ VİNÇLE BURADAN ÇIKARIN!
Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses'in, "Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın. Daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız" dediği kaydedildi.
TATLISES VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİ İLE ALEVLERDEN KURTULDU
Kazadan sonra çarpışan kamyon ile İbrahim Tatlıses'in aracında yangın meydana geldi. Kısa sürede parlayan alevlere bu sırada yoldan geçmekte olan vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ederek söndürdü.
İbrahim Tatlıses'i yanan araçtan böyle kurtardılar | Video
Bu sırada aracı içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses vatandaşların müdahalesi ile alevlerden kurtuldu.
İbrahim Tatlıses sıkıştığı araçtan çıkarıldı | Video
ÇOCUKLARI OLAY YERİNE KOŞTU!
İbrahim Tatlıses'in çocukları İdo, Dilan ve Ahmet kaza haberini alınca soluğu olay yerinde aldı.
Tatlıses'in çocukları, endişeli bakışlarla kurtarma çalışmalarını takip etti.
İBRAHİM TATLISES KURTARILDI
Sıkıştığı yerden kurtarılan İbrahim Tatlıses ile diğer yaralılar apar topar hastaneye kaldırıldı. Tatlıses'in üzerine beyaz örtü örtülerek ambulansa taşındığı görüldü.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU...
Yapılan ilk muayene sonucunda; Tatlıses'in vücudunda kırık olmadığı açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kaza geçiren Tatlıses'i telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti...
"KIZIM ARABADA DEĞİLMİŞ"
Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız ise kaza ile ilgili şunları söyledi: "İbrahim Bey'le az önce telefonla konuştum, çok şükür iyi. Kızım Elif Ada'yı Bodrum'da teyzesini bırakıp, İstanbul'a dönmüştüm. Bu kaza haberini duyunca ömrümden ömür gitti. Çok şükür kızım da arabada değilmiş."
İBRAHİM TATLISES'TEN İLK PAYLAŞIM
Öte yandan Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan İbrahim Tatlıses, bir video paylaştı.
"Arayan soran herkesten Allah razı olsun. Akşam (konserinde) görüşmek üzere" diyen Tatlıses'in türkü söylediği görüldü.
İbrahim Tatlıses'ten kaza sonrası ilk görüntü geldi | Video
AHMET TATLI: SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ
İbrahim Tatlıses'in tedavisi sürerken, oğlu Ahmet Tatlı da hastane önünde açıklama yaptı. Tatlı, "Polat Yağcı beni aradı, olay yerine gittim. Durum bayağı kötüydü. İtfaiye ekipleri çalışıyordu. Şimdi yanından çıktım, doktorlarla görüştüm. Sağlık durumu gayet iyi, gerçekten büyük bir kaza. Çok iyi bir şekilde çıktı, diğer yaralı arkadaşlar da aynı şekilde.
Allah'ın takdiri, buna da şükür. Allah korusun kendilerini. Doktorlarla görüştükten sonra sahneye çıkabilir. Doktorlar öyle söyledi. Polat aradığında koşa koşa yanına gittim. İnsanın yüreğine oturuyor. Aracın yanına kadar girdim. Rabb'im bir daha yaşatmasın" dedi.
EBRU YAŞAR: ARKADA UZANIYORMUŞ
İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü hastaneye gelip, ziyaret eden bir diğer isim de şarkıcı Ebru Yaşar oldu.
Yaşar, "Şaşkınlığı var ama dedim ki 'Seni bir kurşun öldürmemiş, araba kazası vız gelir tırıs gider'. Akşama sahne alacak, ayağında kırık var. Her şey yolunda, çocukları iyi.
Şu anda da 'Sahne alacağım' diyor. Kazadan dolayı bayağı korkmuş. Çok ciddi bir kaza, arkada uzanıyormuş, arabanın içerisinde 3 kez yuvarlanmış. Ayağı kırılmış ama bilincini kaybetmemiş" diye konuştu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bu arada kaza ile ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Başsavcı Hasan Dalak'ın talimatıyla Adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde olayın oluş biçimi araştırılacak ve ihmali olanlar hakkında adli işlem yapılacak.