Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… İstanbul Bakırköy’de 30 milyon dolarlık soygun: Para dolu çuvalları aracın bagajına koymuş!
Giriş Tarihi: 12.02.2026 11:43 Son Güncelleme: 12.02.2026 12:04

SON DAKİKA… İstanbul Bakırköy’de 30 milyon dolarlık soygun: Para dolu çuvalları aracın bagajına koymuş!

SON DAKİKA… İstanbul’da yaşayan ve Kapalıçarşı'da döviz bürosu işleten Bilal D., çuval içerisine koyduğu 30 milyon dolarla Bakırköy'de yaşadığı siteye gitti. Ancak iddiaya göre otoparka giden 4 kişi, Bilal D.’nin park halindeki 2 aracın bagajına koyduğu para dolu çuvalları alıp izini kaybettirdi! Polis hırsızları yakalamak için harekete geçti.

DHA Yaşam
SON DAKİKA… İstanbul Bakırköy’de 30 milyon dolarlık soygun: Para dolu çuvalları aracın bagajına koymuş!
  • ABONE OL

Olay, Şenlikköy Mahallesi'nde bulunan ve 24 saat güvenlik bulunan bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre, sitede yaşayan ve Kapalıçarşıda döviz bürosu işleten Bilal D., iş yerinden aldığı 30 milyon doları yaşadığı sitenin otoparkında bulunan 2 araca çuvallarla koydu. Daha sonra 4 kişi araçla siteye girdi ve otoparka indi. Şüpheliler, otoparktaki 2 aracın bagajını ve camlarını kırarak içinde dolarların olduğu çuvalları çalıp kaçtı.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE!

Bugün saat 08.30 sıralarında otoparka inen Bilal D., araçlarının kapılarının ve camlarının kırık olduğunu gördü. Çuvalların da yerinde olmadığını farkeden Bilal D. durumu polis ekiplerine bildirdi. Bilal D. olay yerine gelen polis ekiplerine her iki araçtaki çuvalların içerisinde 30 milyon dolar olduğunu söyledi.

Polis ekipleri sitede ve otopark kısmında bir süre incelemelerde bulundu. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA… İstanbul Bakırköy’de 30 milyon dolarlık soygun: Para dolu çuvalları aracın bagajına koymuş!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz