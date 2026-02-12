SON DAKİKA… İstanbul Bakırköy’de 30 milyon dolarlık soygun: Para dolu çuvalları aracın bagajına koymuş!

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE!

Bugün saat 08.30 sıralarında otoparka inen Bilal D., araçlarının kapılarının ve camlarının kırık olduğunu gördü. Çuvalların da yerinde olmadığını farkeden Bilal D. durumu polis ekiplerine bildirdi. Bilal D. olay yerine gelen polis ekiplerine her iki araçtaki çuvalların içerisinde 30 milyon dolar olduğunu söyledi.