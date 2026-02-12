HaberlerYaşam Haberleri
SON DAKİKA... İstanbul Küçükçekmece'de yıkımı yapılan bina başka bir binanın üzerine devrildi: Olay yerine ekipler sevk edildi!
Giriş Tarihi: 12.02.2026 15:56Son Güncelleme: 12.02.2026 16:07
SON DAKİKA... İstanbul Küçükçekmece Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina yan taraftaki binanın üzerine devrildi. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
